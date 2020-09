Bayern sagt Betrügern im Gesundheitswesen den Kampf an

Die "Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen" (ZKG), soll Betrügern von Nürnberg aus noch schlagkräftiger bekämpfen, so sieht es ein Konzept des Bayerischen Justizministeriums vor. "Das Gesundheitssystem in Bayern ist sehr leistungsfähig. Es gibt auch 'schwarze Schafe' im Gesundheits- und Pflegebereich, die nicht das Wohl und die Gesundheit ihrer Patienten im Blick haben, sondern sich ungerechtfertigt bereichern wollen", so der Justizminister im Vorfeld.

Hohe Schäden im Gesundheitswesen durch Betrug und Korruption

Betrug und Korruption im Gesundheitswesen richten hohe Schäden an. Betroffen davon sind Krankenkassen und Versicherungen, aber auch die Patienten durch später auftretende Gesundheitsschäden. Über 390 Milliarden Euro werden in Deutschland pro Jahr für das Gesundheitssystem ausgegeben, so eine aktuelle Berechnung des statistischen Bundesamtes.

Nürnberger Ermittler sollen aufdecken und anklagen

Immer wieder stoßen Ermittler auf Betrügereien, sei es bei Abrechnungen in Alten-und Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern. Durch die spezialisierten Staatsanwälte der neuen Zentralstelle sollen Betrug und Korruption im Gesundheitswesen von den Ermittlern aufgedeckt und angeklagt werden. Auch für den Justizstandort Nürnberg bedeutet die neue Zentralstelle eine Aufwertung, da dadurch weitere Stellen geschaffen wurden.