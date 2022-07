Bayern rüstet sich für Waldbrände mit Spezial-Löschfahrzeugen

Der Klimawandel schreitet voran und ist in den Wäldern im Freistaat an vielen Stellen zu sehen. Besonders in Nordbayern, also in Mittel-, Ober- und Unterfranken sind die Böden trocken. Weite Waldflächen sind bereits abgestorben. Anhaltende Hitze und Trockenheit, dazu viel zu wenig Regen verschärfen die Situation. Welche Auswirkungen das haben kann, zeigt sich auch in diesem Sommer in Südeuropa, wo immer mehr Waldstücke brennen.

Gefahr von großen Waldbränden steigt

Weniger, dafür aber größere Waldbrände, die in Teilen von kommunalen Feuerwehren nicht beherrschbar sind, das könnte bald Realität werden. 7.500 kommunale Feuerwehren mit 300.000 Einsatzkräften sind in Bayern aktiv. Sie bilden ein wichtiges Rückgrat in der Waldbrandbekämpfung, sagt Matthias Ott, Feuerwehr-Experte im Innenministerium. Sie sind schnell vor Ort und löschen Brände. Aber sie müssen sich nach Ansicht des Experten für die Zukunft wappnen. Otts Abteilung ist für den Feuer- und Katastrophenschutz im Freistaat zuständig. Verstärkte Ausbildung im Bereich Waldbrandschutz sei besonders wichtig, aber auch spezielles technisches Gerät. Was geeignet ist, darüber tauschen sich die bayerischen Wehren mit ihren Kollegen in Südeuropa aus.

Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge mit Selbstschutzanlagen

Geländegängige Löschfahrzeuge, die speziell bei Waldbränden eingesetzt werden, gibt es bislang im Freistaat selten. In den kommenden zehn Jahren sollen in jedem Landkreis drei bis vier solcher Fahrzeuge vorhanden sein. Diese Löschfahrzeuge wiegen etwa 14 Tonnen und können sich im Gelände gut bewegen. Die Leitungen sind feuerfest, also mit speziellem Material ummantelt. So wird verhindert, dass sie durch die Hitze des Feuers schmelzen und das Löschfahrzeug nicht mehr einsatzbereit ist. Zudem haben sie 3.000 Liter Wasser an Bord.

Die Feuerwehrteams können sich in den Fahrzeugen außerdem vor den Flammen schützen, indem sie in den Innenraum flüchten. Dafür ist eine Selbstschutzanlage eingebaut. Kabine und Reifen können von außen mit Wasser besprüht und gekühlt werden. Matthias Ott betont diese Funktion besonders. Denn sie biete Sicherheit für die Teams, etwa wenn der Wind dreht und das Feuer auf die Kollegen zukommt. "Das ist sehr wichtig und auch eine Erkenntnis aus Südeuropa. Da gab es schon schwer verletzte und tote Feuerwehrleute und das wollen wir mit diesem System verhindern."

Freistaat fördert Anschaffung von Spezialfahrzeugen

Feiner Wasserstaub, unzählige Tröpfchen benetzen dazu im Ernstfall das Fahrzeug von außen, erläutert Ott. "Die Feuerwehrleute in der Kabine haben dann eine eigene Atemluftversorgung. Sie können zehn Minuten in dem Fahrzeug überleben und dann muss Hilfe von außen kommen oder sie müssen mit dem Fahrzeug aus dem Feuer entkommen, dafür reicht die Zeit." Rund eine halbe Million Euro kostet so ein Löschfahrzeug. Der Freistaat fördert seit diesem Jahr die Anschaffung für Kommunen mit 90.000 Euro.

Waldbrandbekämpfung muss neu organisiert werden

Der Schutz vor großen Waldbränden, das sei die Herausforderung der kommenden Jahre, da sind sich Ott und viele Feuerwehrleute einig. "Wir müssen wieder lernen, dass Waldbrandbekämpfung eine schwere Arbeit ist. Einfach hinfahren, löschen und dabei viel Wasser drauf geben wird nicht mehr reichen." Das führe nur dazu, dass das Wasser schnell zu Neige geht. Es müsste vermehrt mit kleineren Strahlrohren, kleineren Schlauchleitungen gearbeitet werden. So werde weniger Wasser verbraucht, aber man könne länger löschen.

Laut Ott sollen außerdem im gesamten Freistaat kleinere Feuerwehreinheiten speziell für die Waldbrandbekämpfung organisiert werden. "Wir bauen bis Ende des Jahres spezielle Katastrophenschutzzüge auf Kreisebene auf. Jeder Landkreis soll da einen Zug stellen, aus vorhanden Fahrzeugen des Bundes und des Landes. Die können dann auch über den Landkreis oder über den Regierungsbezirk hinaus bei Großlagen helfen."