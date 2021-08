Bayern rüstet sich für die Drittimpfung gegen Corona

Im Herbst will Bayern für die bereits gegen Covid-19 Geimpften eine Auffrischung anbieten. "Mit unseren mobilen Teams werden wir auch die besonders schutzbedürftigen Personen in Einrichtungen impfen können," sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Wer kommt als erster dran?

Wichtig seien ihm "klare und unbürokratische Vorgaben", welche Gruppe als Erstes eine Impfung zur Auffrischung des bisherigen Impfschutzes bekommt. "Ich habe bereits frühzeitig betont, dass wir dringend belastbare Aussagen des Bundes und der Ständigen Impfkommission dazu brauchen."

Er werde diesen Aspekt am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz ansprechen, so Holetschek weiter.

Mit mobilen Teams in Pflegeeinrichtungen

Tatsächlich wollen die Regierungen von Bund und Ländern schon bald mit Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen beginnen. Das geht aus Beschlussvorlagen für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlagen.

"Die Länder bieten im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge ab September 2021 mit mobilen Teams in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen eine Auffrischimpfung an", heißt es in der Vorlage, über die zuvor bereits unter anderem "Bild am Sonntag" und ZDF berichtet hatten. Menschen außerhalb solcher Einrichtungen sollen über ihre Haus- und Fachärztinnen und -ärzte Drittimpfungen wahrnehmen können.

Biontech oder Moderna zur Drittimpfung

Konkret genannt werden alle Hochbetagten sowie Menschen mit Immunschwäche und Pflegebedürftige. Verimpft werden sollen grundsätzlich die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna, unabhängig davon, ob vorher etwa die Impfstoffe von Astrazeneca oder Johnson & Johnson verwendet wurden.

Auch Betriebsärztinnen und -ärzte sollen Auffrischungsimpfungen verabreichen können. Begründet werden diese mit Studien, die auf ein allmähliches Nachlassen des Infektionsschutzes auch bei vollständig Geimpften hinweisen, gerade in den Risikogruppen.

Stiko soll umgangen werden

Bei der Video-Tagung am Montag dürfte es auch um die Impfung von Jugendlichen gehen. Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sollen 12- bis 17-Jährige in allen Bundesländern Corona-Impfangebote bekommen.

Wird dies so beschlossen, würden die Regierenden damit die Ständige Impfkommission (Stiko) umgehen, die Impfungen für die Zwölf- bis 17-Jährigen bisher nicht generell empfiehlt. Begründet wird das Vorgehen in der Beschlussvorlage damit, dass die Impfung der Kinder und Jugendlichen "maßgeblich zu einem sichereren Start in den Lehr- und Lernbetrieb nach den Sommerferien beitragen" könne.

Die Hälfte der Deutschen ist vollständig geimpft

Aktuell liegt die Quote der Erstimpfungen in Deutschland insgesamt bei rund 62 Prozent der Bevölkerung, gut 52 Prozent sind vollständig geimpft. Bei den unter 18-Jährigen haben etwa 20 Prozent mindestens eine Impfung erhalten und knapp zehn Prozent einen vollständigen Impfschutz.