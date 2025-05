Rekord bei Einbürgerungen - Zahlen haben sich verdoppelt

25.05.2025, 10:00 Uhr Videobeitrag

Mehr als 50.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Bayern eingebürgert worden – rund doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Bayern ist also bei Zuwanderern so beliebt, wie nie zu vor. Die Ausländerbehörden sind dadurch vielerorts überlastet.

Von Julia Demel