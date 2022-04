Razzia gegen mutmaßliche Linksextremisten in Bayern

Die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium München sind am Dienstag mit Durchsuchungen gegen drei mutmaßliche Linksextremisten in der Stadt und im Landkreis vorgegangen. Die Behörden werfen den 27- und 28-jährigen Männern und der 27-jährigen Frau die Gründung und die Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung und den Aufruf beziehungsweise die Verherrlichung von schweren Straftaten vor. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mit.

Lesen Sie hier: "Linksmilitante Gewalt - Ein Blick nach Sachsen"

Aufruf zu Straftaten und Verherrlichung von Anschlägen

Konkret soll das Trio über mehrere Jahre hinweg eine Zeitschrift mit linksextremistischen Inhalten herausgegeben und diese auch auf einer Online-Plattform verbreitet haben. In den Veröffentlichungen sollen die beiden Männer und die Frau zu schweren Straftaten wie Angriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte oder Brandanschlägen auf Infrastruktureinrichtungen aufgerufen haben. Außerdem wurde über entsprechende Aktionen regelmäßig verherrlichend berichtet, heißt es aus dem Kreis der Ermittler.

Dazu gehörten nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft nicht nur verherrlichende Berichte über den Kabelbrandanschlag im Mai 2021 im Münchner Osten mit Schäden in Millionenhöhe, sondern auch über den Brandanschlag auf den Funkmasten des BR in Freimann im Mai 2020. Die Taten selbst werden den drei jetzt Beschuldigten nicht vorgeworfen.

Hunderte Beweismittel gefunden

Der Razzia am Dienstag waren umfangreiche Ermittlungen des für politisch links motivierte Kriminalität zuständigen Kommissariats 43 vorausgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der drei Tatverdächtigen in München und im Landkreis, sowie angemietete Kellerräume - insgesamt sieben Objekte.

Dabei wurden mehrere hundert Beweismittel aufgefunden und sichergestellt, etwa mehrere Druckmaschinen inklusive Zubehör, Computer, Mobiltelefone und Festplatten. Zwei Lastwagen und mehrere Autos waren nötig, um die beschlagnahmten Gegenstände abzutransportieren.

Daneben wurden noch verschiedene Drogen gefunden, so dass die Ermittlungen dahingehend erweitert wurden. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen sie dauern an.