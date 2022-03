Bayern prüft Wiederinbetriebnahme von AKW Gundremmingen

Bayern prüft wegen des Kriegs in der Ukraine, das zum Jahreswechsel abgeschaltete Atomkraftwerk in Gundremmingen wieder in Betrieb zu nehmen. Das hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" gesagt.