Bayern prescht vor: Maskenpflicht in Bus und Bahn fällt weg

Nachdem sich die Gesundheitsminister der Länder auf kein gemeinsames Vorgehen einigen konnten, geht Bayern im Alleingang voran: Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr läuft im Freistaat aus, ab dem Wochenede soll in Bussen und Bahnen nur noch eine Empfehlung gelten. Das beschloss am Vormittag das bayerische Kabinett, wie der BR aus Regierungskreisen erfuhr.

Demnach hält die Staatsregierung die Maskenpflicht aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr für angemessen. In Bayern seien die Zahlen seit langem am niedrigsten in ganz Deutschland, hieß es zur Begründung. Man orientiere sich hier am Beispiel Österreichs. Künftig gelte verstärkt die Eigenverantwortung.

Mehr dazu gleich bei BR24.