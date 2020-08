Polizei löst Party in München auf und erteilt Platzverweise

Mehrere Anwohner hatten nach 23 Uhr die Polizei gerufen, weil eine größere Gruppe auf dem Platz in der Nähe der Münchner Wittelsbacherbrücke mit lauter Musik feierte. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zu der Straßenparty und wiesen die Feiernden an, ihre dröhnende Musik-Box auszuschalten.

Polizei erteilt Platzverweise und erstattet Anzeigen

Nach Angaben der Polizei hatten sich mehr als 30 Männer und Frauen im Alter von Anfang 20 bis über 50 zu der Spontan-Party versammelt. Sie erhielten Platzverweise und zusätzlich Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

250 statt 150 Euro Bußgeld

Nach der seit Dienstag geltenden Verschärfung der Bußgeldbestimmungen droht den Betroffenen eine Zahlung von 250 Euro statt bislang 150 Euro. Gemäß den aktuellen Infektionsschutzbestimmungen dürfen höchstens zehn Personen zusammenstehen.

Durchschnittsalter der Corona-Infizierten deutlich gesunken

Schon seit Wochen gibt es immer wieder Probleme, weil viele Menschen an öffentlichen Plätzen wie etwa dem Gärtnerplatz bis in die Nacht hinein feiern, laut sind und zum Teil die geltenden Corona-Regeln missachten. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist das Durchschnittsalter von Infizierten und deren Kontaktpersonen in München seit Beginn der Corona-Pandemie von 61 auf 32 Jahre gesunken. Gerade Jüngere versammeln sich zum Feiern im Freien.

Noch gilt kein Alkoholverbot in München

Die Stadt München hat daher Anfang der Woche Konsequenzen angekündigt: Steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf 35, dann gilt in München ein teilweises Alkoholverkaufsverbot bzw. Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. Nach neuestem Stand vom Donnerstag liegt der Wert bei 33,84.

Bei Inkrafttreten gilt das Verbot zunächst sieben Tage

Sollte das teilweise Alkoholverbot in Kraft treten, würde es zunächst sieben Tage gelten. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichen Allgemeinverfügung hervor. Konkret wäre es in dieser Zeit im ganzen Stadtgebiet im öffentlichen Raum untersagt, zwischen 21 und 6 Uhr Alkohol zu verkaufen.

Ausnahmen für die Gastronomie

Der Ausschank in der Gastronomie "zum unmittelbaren Konsum vor Ort" und bei genehmigten Veranstaltungen wäre aber weiter erlaubt. Außerdem dürfte man zwischen 23 und 6 Uhr keinen Alkohol im öffentlichen Raum trinken. Ausnahmen würden nur für die Freischankflächen der Gastronomie und bei genehmigten Veranstaltungen gemacht.

Bei Verstößen drohen Bußgelder

Bei Verstößen drohen Bußgelder von mindestens 150 Euro für den Konsum von Alkohol bzw. 500 Euro für den Verkauf. Die Stadt will damit eine weitere Zunahme der Corona-Neuinfektionen eindämmen und Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen möglichst vermeiden, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt.