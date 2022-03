Bayern plant Angebote für ukrainische Schülerinnen und Schüler

Noch ist nicht klar, mit wie vielen Kindern und Jugendlichen die Schulen in Bayern rechnen müssen, die Zahl steigt täglich. Theoretisch müssen die Kinder erst nach drei Monaten in die Schule; die Schulpflicht greift erst nach einem Vierteljahr. Kultusminister Michael Piazolo will den ukrainischen Schülerinnen und Schüler aber schon vorher Angebote machen.

"Wir planen pädagogische Willkommensgruppen. Das soll sehr niederschwellig sein. Dort soll die Möglichkeit gegeben werden, die Schulen kennenzulernen, auch die deutsche Sprache. Aber auch natürlich weiter Kontakt zur ukrainischen Kultur und Bewegungsangebote." Bayerns Kultusminister Michael Piazolo, Freie Wähler

Ziel ist es, den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln und einen ersten Kontakt mit dem deutschen Schulsystem. Dabei ist es egal, welche Schule die Kinder vorher besucht haben, auch altersgemischte Gruppen sind möglich.

Realschullehrerverband plädiert für ukrainische Lernplattformen

Gleichzeitig könnten die Kinder und Jugendlichen auch in sogenannten Deutschklassen aufgenommen werden, sagt der Minister. Wenn sie entsprechende Sprachkenntnisse hätten, könnten sie auch am Regelunterricht teilnehmen. Das wird aber schwierig, denn die meisten ukrainischen Schülerinnen und Schüler sprechen kein Deutsch.

Der Bayerische Realschullehrerverband plädiert deswegen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen ukrainische Online-Plattformen nutzen sollen. Er halte relativ wenig davon, jetzt eine überstürzte Eingliederung in ein deutsches Schulsystem zu übernehmen, sondern man müsse diesen Menschen aus einem demokratischen Staat auch die Möglichkeit geben, diese Bildung, die sie dort genossen haben, auch hier fortzusetzen, meint der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands Jürgen Böhm. Deswegen halte er mehr davon, wenn man dazu übergehen würde, Onlineangebote zu nutzen. Böhm schlägt vor, Räume zur Verfügung zu stellen in Schullandheimen, Jugendherbergen oder Universitäten. Ebenso wichtig sei ein funktionierender Internetanschluss, damit die Kinder weiterhin wie in der Ukraine lernen könnten.

Viele Kinder und Jugendliche sind traumatisiert

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband sieht Schwierigkeiten, allen Bedürfnissen der geflüchteten Kinder gerecht zu werden. Man müsse individuell hinschauen, sagt Präsidentin Simone Fleischmann. Der Jugendliche, der kurz vor der Prüfung stehe, brauche was anderes als das Mädchen in der Flüchtlingsunterkunft, das keine Sekunde von der Mama weg wolle und nicht in die Schule gehen könne. Dieses sei traumatisiert, brauche einen Psychologen in der Flüchtlingsunterkunft, keine Deutschvokabel, auch kein deutsches Schulsystem, betont Fleischmann.

Lehrkräfte werden dringend gesucht

Im Moment kommen die meisten Flüchtlinge in den größeren Städten an, in München, Nürnberg, Augsburg. Im ländlichen Raum sind es noch nicht so viele. Die Bereitschaft zu helfen sei groß, auch wenn viele Schulen bereits aus allen Nähten platzten, sagt Michael Schwägerl vom Bayerischen Philologenverband.

"Also die größte Herausforderung ist, das Ganze personell zu stemmen, in dieser Zeit, wo alle Schulen noch durch Corona belastet sind. Wir haben dann auch ein Portal eröffnet, wo sich ukrainische Lehrkräfte melden können und wo sich auch schon viele rückgemeldet haben." Michael Schwägerl, Bayerischer Philologenverband

Die Planung ist nicht einfach. Denn noch ist völlig unklar, wie lange die Kinder und Jugendlichen bleiben.