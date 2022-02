Bayern-Park: Weltrekordversuch im Freefall-Turm geglückt

Der Weltrekordversuch im niederbayerischen Reisbach ist geglückt: Die Münchner Zwillinge Julia und Stephanie Müller, die in Social Media als "squattwins" bekannt sind, haben am Dienstag den Weltrekord im "Freefall" aufgestellt. Am Nachmittag knackten die Zwillinge die Marke von 6.800 Metern im freien Fall.

108 Fahrten im Freefall-Turm notwendig

74 Fahrten mit dem Freefall-Tower im Bayern-Park waren dafür notwendig. Bis zum Abend wollen die Influencerinnen in der vorgegebenen Zeit von zwölf Stunden sogar 10.000 Meter schaffen.

Der Freefall-Turm "Voltrum" ist 109 Meter hoch, eine Fahrt im freien Fall geht über 93 Meter. Für das angestrebte Ziel von 10.000 Metern müssen die Influencerinnen in der vorgegebenen Zeit mindestens 108 Durchgänge absolvieren.

Spenden sammeln für die Kinderkrebsforschung

Der Rekordversuch wird als Spendenaktion anlässlich des Kinderkrebstags durchgeführt. Der Freizeitpark, dessen Saison eigentlich erst im April beginnt, öffnet anlässlich des Weltrekordversuchs auch für Besucherinnen und Besucher, die im Gegenzug für eine Spende im Freefall-Turm mitfahren können.

Die Erlöse kommen der Organisation "Cancel Cancer" zugute, die sich für die Kinderkrebsforschung einsetzt. Auch der Bayern-Park beteiligt sich an der Spendenaktion, für die Julia und Stephanie Müller auch ihre Reichweite auf Instagram nutzen. Den ganzen Tag über teilen die Zwillinge ihre Eindrücke auch mit ihren rund 644.000 Followern.