Bayern ohne Gläubige? Mitgliederschwund in den Kirchen

Ortstermin im katholischen Pfarrverband St. Martin in Geisenhausen bei Landshut: Für Gemeindereferentin Rosemarie Bär-Betz beginnt der Arbeitstag nicht selten mit einem Baustellenbesuch: Beim Kindergarten im Pfarrverband Geisenhausen steht ein Neubau an, vom Dach der alten Pfarrkirche St. Martin fallen Ziegel herunter. "Das ist tatsächlich neu für mich, ich bin ja Gemeindereferentin, also Seelsorgerin, und keine Verwaltungskraft und keine Architektin", sagt sie. Immer wieder komme sie an den Punkt, wo sie sich frage: "Herrschaft, geht’s noch komplizierter?"

Weniger Pfarrer, weniger Personal

In der Pfarrei Geisenhausen wird das erprobt, was in Zukunft Schule machen könnte in der katholischen Kirche: Hier ist nicht der Pfarrer der alleinige Chef, sondern drei Ehren- und zwei Hauptamtliche bilden ein Leitungsteam. Denn den Kirchen in Bayern – das zeigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks – werden in Zukunft nicht nur die Mitglieder, sondern auch das Personal fehlen: So geht die Erzdiözese München-Freising davon aus, dass die Zahl der pastoralen Mitarbeiter bis 2030 um rund 30 Prozent zurückgehen wird. Auch die Evangelische Landeskirche in Bayern rechnet bei ihren Pfarrerinnen und Pfarrern bis zum Jahr 2035 mit einem Rückgang um 43 Prozent.

45 Prozent weniger Katholiken bis 2060

Insgesamt wird sich aber auch die Zahl der Kirchenmitglieder im Freistaat drastisch verringern. Das zeigen die Prognosen des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge. Bereits 2035 werden im Freistaat gut 20 Prozent weniger Katholiken und Protestanten leben als noch 2017. Ein Trend, der sich bis 2060 weiter verschärfen wird: Demnach wird sich die Zahl in Bayern bis dahin fast halbiert haben, die Studie geht von einem Schwund von rund 45 Prozent aus.

Damit liegen die Verluste im Freistaat zwar leicht unter dem Bundesdurchschnitt, wo die Kirchen bis zum Jahr 2060 etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren werden. Die Zahlen aber sprechen dennoch eine deutliche Sprache: So bedeutet die Prognose für die evangelische Landeskirche in Bayern konkret: Im Jahr 2035 werden noch 1,9 Millionen Protestanten im Freistaat leben, im Vergleich zu 2017 ist das etwa eine halbe Million weniger, das entspricht einem Mitgliederschwund von knapp 21 Prozent.

Studie: Würzburg verliert die meisten Katholiken, Passau die wenigsten

Die Zahl der Katholiken wird sich der Freiburger Projektion zufolge bis 2035 ähnlich stark – um gut 18 Prozent – verringern: 5,3 Millionen Katholiken leben dann noch im Freistaat, 2017 waren es noch knapp 6,5 Millionen. 2060 werden im Freistaat nur noch 3,6 Millionen Katholiken leben – im Vergleich zu 2017 entspricht das einem Schwund von fast 45 Prozent. Die höchsten Verluste erwartet die Prognose für Franken. Demnach werden im Erzbistum Bamberg in zwei Generationen 47 Prozent weniger Katholiken leben und im Bistum Würzburg sogar 54 Prozent weniger. Den geringsten Schwund prognostiziert das Freiburger Institut für das Bistum Passau. 2060 werden dort 36 Prozent weniger Katholiken leben als 2017.

Situation in der Evangelischen Landeskirche ist ähnlich

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die bayerische Landeskirche: Gehen die Entwicklungen so weiter wie in den vergangenen Jahren, verringert sich die Zahl der Protestanten bis 2060 auf 1,3 Millionen, das entspricht einem Schwund von 44 Prozent.