Nächtliche Corona-Kontrolle in Kaufbeuren eskaliert

Bei Kontrollen der Einhaltung von Corona-Vorschriften sind Polizisten in der Nacht in Kaufbeuren beleidigt und angegriffen worden. Gegen 1.30 Uhr wollten Beamte in einer Bar in der Innenstadt überprüfen, ob die Maßnahmen eingehalten werden.

Dabei verhielt sich ein 30-jähriger Barbesucher aus Kaufbeuren besonders aggressiv gegenüber den Beamten. Sofort solidarisierten sich mindestens weitere 20 Barbesucher mit dem Mann, wie ein Polizeisprecher dem BR sagte.

Polizisten gefilmt und beleidigt

Sie filmten die Polizisten und beleidigten diese massiv. Es kam zu Widerstand gegen die Beamten, denen daraufhin sämtliche Streifenbesatzungen im Bereich der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu Hilfe eilten. Sie mussten Pfefferspray und körperliche Gewalt anwenden.

Zwei Frauen fielen den Angaben zufolge in Ohnmacht, zwei weitere wurden durch Pfefferspray verletzt. Beamte stellten die Identität der Besucher der Bar fest.