Lauterbach legt nach: Bayern muss schärfere Corona-Regeln prüfen

Die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz der Bundesländer hat laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit nicht Bayern, sondern das Saarland mit 1.461,5. In Bayern sank der Wert unter 1.000er-Schwelle auf 962,4. Hessen (948,8), und Rheinland-Pfalz (919,9) folgen dicht dahinter. In der Stadt München geht die Inzidenz nach einem starken Anstieg seit wenigen Tagen wieder etwas zurück und beträgt nun 1064,6. In bundesweit 59 Kreisen und Städten ist die Inzidenz laut RKI höher als in der Landeshauptstadt.

Lauterbach: "Wir müssen lange auf der Bremse bleiben"

Lauterbach geht geht von einer "deutlichen Untererfassung" der Corona-Zahlen in Deutschland aus, da viele Infektionen nicht durch einen PCR-Test bestätigt würden. "Daher rechnen wir mit einer Dunkelziffer, dass die Gesamtzahl drei- bis viermal so hoch ist wie das, was wir jetzt auswerten."

Einmal mehr appellierte Lauterbach an die Bundesländer, eine Maskenpflicht in Innenräumen zu prüfen. "Es ist jetzt wirklich an der Zeit, die Fallzahlen steigen, die Zahl der Todesfälle mit und an Corona steigt, die Intensivstationen belegen sich zunehmend und sind in einigen Bereichen bereits vor der Überlastung", sagte er in Berlin. "Und wir wissen aus der Pandemie: Je früher man die Bremse tritt, desto besser ist es, denn wir müssen lange auf der Bremse bleiben." Daher wäre sinnvoll, jetzt mit geringen Einschränkungen zu arbeiten, "als mit sehr drastischen Einschränkungen spät zu reagieren", mahnte Lauterbach.

Holetschek beklagt "Corona-Chaos" im Bund

Sein bayerischer Amtskollege Holetschek warf der Bundesregierung dagegen ein "Corona-Chaos" vor. Am Donnerstag habe Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) der Öffentlichkeit mitgeteilt, die Bundesländer müssten nur dann auf zusätzliche Schutzmaßnahmen zurückgreifen, falls sich eine neue und gefährlichere Corona-Variante durchsetzen sollte. Lauterbach dagegen rufe die Länder immer wieder auf, zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückzukehren. "Mit diesem Zick-Zack-Kurs verunsichert die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger "das muss endlich aufhören."

Darüber hinaus rief Holetschek den Bundesminister auf, seinen Blick zu weiten und alle drängenden Themen mit aller Kraft anzugehen. Der Minister sagte: "Wir haben eine Vielzahl an Baustellen. Nicht nur Corona ist wichtig, sondern auch die Finanzierung der Krankenkassen, die Pflegeversicherung sowie die finanzielle und personelle Lage der Krankenhäuser, allgemein die Folgen von Inflation und Energiekrise." Insbesondere müsse Lauterbach etwas gegen die Personalengpässe in den Kliniken unternehmen. Auch hier sei vor allem der Bund gefordert.

LMU Klinikum München: So viele Patienten mit Corona wie nie

Die Münchner Kliniken berichten seit Tagen von Problemen - wegen sehr vieler Patienten, aber auch wegen zahlreicher Personal-Ausfälle. Das LMU Klinikum in München hat laut seinem ärztliche Direktor Markus Lerch derzeit so viele Patienten mit dem Virus im Haus wie in noch keiner anderen Welle zuvor. Und dabei mache es keinen Unterschied, ob die Patienten mit oder wegen Corona eingeliefert würden. "Der Aufwand ist der gleiche."

Dieser zusätzliche Aufwand treffe auf eine ausgedünnte Belegschaft. Nach dem Oktoberfest seien in der Spitze 500 der 11.000 Mitarbeiter wegen Corona ausgefallen. Mittlerweile seien es noch etwa 340, sagt Lerch. Hier gehe die Welle bereits ein Stück weit zurück, bei den Patienten stagniere sie lediglich. Insgesamt seien die Intensivstationen in der aktuellen Welle zwar weniger belastet als in der ersten oder zweiten Welle, doch es gebe - insbesondere bei Ungeimpften - auch schwere Verläufe.

Bayernweit lagen am frühen Nachmittag (14 Uhr) auf den Intensivstationen rund 300 Patientinnen und Patienten mit oder wegen Corona. Die Zahl war in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, liegt aber noch unter den früher gültigen Warnwerten von 450 und 600.

