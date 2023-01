Bayern muss für Pleite von Großmetzgerei Sieber haften

In einem Urteil sprach das Oberlandesgericht (OLG) München dem Insolvenzverwalter des Fleisch- und Wurstwarenkonzerns Sieber zu zwei Dritteln Schadenersatzansprüche gegenüber dem Freistaat Bayern zu. Die genaue Schadenshöhe muss nun vom Landgericht München festgestellt werden. Der Insolvenzverwalter verlangte ursprünglich rund zwölf Millionen Euro. Das Landgericht hatte die Klage noch abgewiesen.

Der Insolvenzverwalter sagte dem Bayerischen Rundfunk, er sei außerordentlich froh über dieses Grundsatzurteil, weil es eine Mitschuld der Behörden und damit des Freistaats an der Schließung der Großmetzgerei feststellt.

2016: Warnung vor Listerien in Wacholder-Wammerln

Im Jahr 2016 waren in Wacholder-Wammerln – also im Bauchspeck – von Sieber Listerien entdeckt worden. Das Robert-Koch-Institut brachte danach Sieber-Produkte in Zusammenhang mit Krankheits- und Todesfällen, die durch diese Bakterien ausgelöst wurden.

Per Pressemitteilung warnte das bayerische Verbraucherschutzministerium im Mai 2016 vor dem Konsum der Sieber-Produkte. Außerdem ordneten die Behörden einen Rückruf an und untersagten der Großmetzgerei mit Sitz in Geretsried im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen vorübergehend die Produktion. Wenige Tage später meldete Sieber Insolvenz an, 120 Mitarbeiter verloren ihre Jobs.

Rückruf und Stilllegung der Produktion

Nach dem nicht mehr anfechtbaren Urteil des OLG durften und mussten die Behörden gegen Sieber vorgehen. Eine Stilllegung der Produktion, ein Rückruf und die Warnung von Kunden sei aber nur gerechtfertigt gewesen, soweit Produkte überhaupt Listerien enthalten konnten.

Sieber habe aber auch in der Verpackung nachpasteurisierte Waren vertrieben, die keine Listerien enthalten können. Da die Anordnung der Behörden aber auch für diese ungefährlichen Produkte galt, liege eine Amtspflichtverletzung vor.

Sieber wies nicht ausreichend auf Ware ohne Listerien hin

Das OLG sah allerdings auch ein Mitverschulden des damaligen Geschäftsführers des Sieber-Konzerns. Dieser habe nicht ausreichend interveniert und die Behörden nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass er auch unbedenkliche Wurstwaren im Sortiment hatte. Deshalb muss der Freistaat nur zwei Drittel des Schadens ersetzen.

Mit Material von AFP.