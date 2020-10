München überschreitet erneut Corona-Obergrenze

In München ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner wieder angestiegen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut vom Morgen 50,6. Auch die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim in Bayern übersteigen derzeit den kritischen Wert.

Seit Beginn der Corona-Krise haben die Gesundheitsämter laut RKI in der Landeshauptstadt München 12.592 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Verschärfte Corona-Regeln in München

München hatte bereits Mitte September den Corona-Alarmwert überschritten und in der Folge verschärfte Corona-Regeln umgesetzt. Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie sind nur in Gruppen von maximal zehn Personen gestattet. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie Hochzeiten oder Geburtstagen, gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Im Zuge der Verschärfung war auch der Alkoholkonsum eingeschränkt worden.