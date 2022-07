Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen in Bayern

Drei Tote, drei Verletzte - die traurige Bilanz mehrerer Unfälle mit Zweirädern am Wochenende. Die Verkehrsunfälle ereigneten sich in Niederbayern, der Oberpfalz und in Franken. Besonders tragisch: ein Motorrad-Unfall im Landkreis Regen.