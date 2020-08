Mitarbeiter an A3-Teststation mit Corona infiziert

Ein Mitarbeiter der Privatfirma Eurofins, die seit vergangenen Montag die Covid-19-Teststation an der A3 bei Passau betreibt, ist positiv auf Corona getestet worden. Ehrenamtliche, die noch am vergangenen Montag in Kontakt mit dem Mitarbeiter waren, mussten auf Covid-19 getestet werden.

Bestätigung vom Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt bestätigte am Vormittag den Sachverhalt: Mitte letzter Woche wurde bekannt, dass ein an der Passauer Teststation tätiger Mitarbeiter der Firma Eurofins positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Da der Mitarbeiter bei der Übergabe der Station am 10. August mit mehreren ehrenamtlichen Helfern in Kontakt war, ließen sich diese Freiwilligen abstreichen und begaben sich in Quarantäne. Für andere Tätigkeiten, zum Beispiel im Rettungsdienst, fielen sie vorübergehend aus.

Zweiter Test

Laut Gesundheitsamt betrafen diese Maßnahmen circa 40 Personen von Bayerischem Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Technischem Hilfswerk. Nach jetzigem Stand seien alle Tests negativ ausgefallen. Das bestätigen auch BRK und MHD dem Bayerischen Rundfunk. Werner Kloiber, MHD-Rettungsdienstleiter in Passau, sagte dem BR, drei seiner Mitarbeiter, die hauptamtlich auch im Rettungsdienst tätig seien, hätten sich heute ein zweites Mal testen lassen. "Wir müssen hier absolut auf Nummer sicher gehen", so Kloiber.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und die Firma Eurofins haben sich bisher noch nicht dazu geäußert.