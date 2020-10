BR24Live: Bayern verschärft Corona-Auflagen ab Inzidenzwert 100

Künftig gibt es in Bayern einen weiteren Corona-Grenzwert, der zusätzliche Beschränkungen nach sich zieht: Ab einem Inzidenzwert von 100 (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sind in einer Region keine Veranstaltungen mit über 50 Personen erlaubt. Das hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Regierungserklärung bekannt gegeben, deren Aussprache aktuell live bei BR24 (Livestream über diesem Artikel) verfolgt werden kann.

Die angekündigte Verschärfung betrifft vor allem Kultur- und Vereinsveranstaltungen, die bislang auch bei höherer Inzidenz mit einem Hygienekonzept innen für bis zu 200 und außen für bis zu 400 Teilnehmer erlaubt waren. Gottesdienste und Demonstrationen sollen dagegen laut Söder auch bei einem Inzidenz-Wert über 100 mit mehr Teilnehmern möglich bleiben. Auch Schulen sollen dann nach Möglichkeit offen bleiben - in der Gastronomie wird die Sperrstunde dagegen bei Erreichen des 100er-Werts auf 21 Uhr vorgezogen.

Bald Testpflicht für Berufspendler?

"Wir nehmen Corona ernst", betonte Söder. Das Virus bleibe gefährlich. Mit Blick auf die gestiegenen Infektionszahlen sagte er: "Es kann ganz, ganz schnell gehen." Zudem verwies der Ministerpräsident darauf, dass die Zahlen von heute die Infektionen vor zehn Tagen seien. Gleichzeitig bemühte sich Söder auch um Optimismus: "Wir werden Corona erneut trotzen." Er appellierte an die Bevölkerung: "Jeder einzelne muss mitmachen." Für Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes kündigte Söder einen 500-Euro-Bonus an. Auch für Solo-Selbstständige, etwa freischaffende Künstler, soll es neue staatliche Hilfen geben - etwa Stipendien für junge Künstler.

Der Ministerpräsident will auch eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots einführen. Wer sich binnen 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Deutschland zum Arbeiten pendelt, soll demnach künftig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. "Unser Ziel ist, dass die Grenzen offen bleiben", betonte Söder. Dafür müsse man aber für mehr Sicherheit sorgen.

Schulze: Söder soll "eigene Hausaufgaben" machen

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze warf dem Ministerpräsidenten vor, die Corona-Krise für die eigene Profilierung zu nutzen. Es sei dreist, sich immer noch breitbeinig hinzustellen und anderen Bundesländern Ratschläge zu erteilen, obwohl es auch in Bayern Probleme gebe. Statt auf andere zu zeigen, müsse Söder die eigenen Hausaufgaben machen.

"Wir müssen bei Corona alle Teamspieler sein", betonte Schulze. Es sei auch widersprüchlich, wenn Söder an einem Tag mehr bundeseinheitliche Regeln fordere und am nächsten für Bayern eine neue Stufe bei der Corona-Ampel ankündige. Die Grünen fordern laut Schulze dagegen bundesweite Standards und "eine gemeinsame Strategie".

Ab Inzidenz-Wert 50 strenge Kontaktbeschränkungen

Bisher führen die Inzidenzwerte 35 und 50 zu jeweils verschärften Einschränkungen in Bayern. Ab dem Warnwert 35 (Stufe gelb) gelten in den betroffenen Gegenden eine verschärfte Maskenpflicht, striktere Kontaktbeschränkungen auf maximal zehn Personen oder zwei Hausstände sowie eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr. Ab dem sogenannten Grenzwert 50 (Stufe rot) gelten vor Ort noch schärfere Kontaktbeschränkungen - dann dürfen sich noch fünf Personen oder zwei Hausstände treffen. Für die Gastronomie gilt die Sperrstunde dann schon ab 22 Uhr.

Aktuell überschreiten immer mehr Regionen in Bayern den Grenzwert 50 teils deutlich. Heute Morgen lagen in Bayern laut dem Robert-Koch-Institut sogar mehrere Regionen über dem Inzidenz-Wert 100 - nämlich die Stadt Schweinfurt (112,3), der Landkreis Schweinfurt (112,6), die Stadt Weiden (131,0), die Stadt Augsburg (112,6), der Landkreis Fürstenfeldbruck (102,6), der Landkreis Mühldorf am Inn (120,8) und der Landkreis Rottal-Inn (113,6). Die höchste Inzidenz im Freistaat weist derzeit der Landkreis Berchtesgadener Land (262,4) auf, wo das öffentliche Leben seit Dienstag für zwei Wochen weitgehend heruntergefahren ist.