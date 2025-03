03.03.2025, 10:15 Uhr Bildbeitrag

> Bayern meldet mehr Angriffe auf staatliche IT-Infrastruktur

Bayern meldet mehr Angriffe auf staatliche IT-Infrastruktur

Bayerische IT-Infrastruktur wird immer wieder Ziel von Angriffen. Nach Daten des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gab es in Bayern vergangenes Jahr rund 5.800 verdächtige Aktivitäten. Was hinter den Zahlen steckt.

Von BR24 Redaktion