Bayern: Mehr Corona-Neuinfektionen, mehr Kommunen über 200

Landkreis Regen weiter bundesweit Spitzenreiter

Mit einer Inzidenz von 607,2 ist der Landkreis Regen bundesweit die Kommune mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Coburger Nachbarlandkreis Hildburghausen liegt mit einer Inzidenz von 430,4 auf Platz vier. In der Stadt Hof ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner laut LGL auf 416,8 gestiegen. Wegen der hohen Infektionszahlen gilt in der Stadt bereits seit Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre, also schon länger als bayernweit für Corona-Hotspots vorgeschrieben.