Bayern: Männer bekommen mehr Rente als Frauen

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes mit Sitz in Fürth sind im vergangenen Jahr in Bayern insgesamt rund 42,8 Milliarden Euro an Rentenleistungen ausgezahlt worden. Das sind im Schnitt 16.000 Euro pro Rentnerin oder Rentner. Mehr als 95 Prozent der Berechtigten haben dabei Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten.

Frauen erhalten im Durchschnitt 4.000 Euro weniger Rente

Die durchschnittliche Höhe der ausgezahlten Bruttojahresleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung betrug dabei pro Person 14.202 Euro, wobei Männer im Schnitt deutlich mehr Geld erhielten (16.206 Euro) als Frauen (12.716 Euro). Mehr als 30 Prozent der über 65-Jährigen bekamen zusätzlich Geld aus einer privaten Altersvorsorge, Männer im Schnitt knapp 5.000 Euro, Frauen im Schnitt etwa tausend Euro weniger.

Mehr Geld bei berufsständischen Versorgungskasse

Deutlich mehr Geld haben Menschen im Rentenalter erhalten, wenn sie Geld von einer berufsständischen Versorgungskasse bekamen: Männer erhielten im Schnitt fast 30.000 Euro pro Jahr, Frauen rund 20.000 Euro. Allerdings haben weniger als zwei Prozent der über 65-Jährigen überhaupt Leistungen aus berufsständischen Versorgungskassen erhalten. Rund sechs Prozent bekamen Leistungen aus der landwirtschaftlichen Alterskasse, Männer im Schnitt knapp 6.000 Euro, Frauen rund 5.200 Euro. Das Landesamt weist daraufhin, dass Menschen durchaus aus mehreren dieser Systeme Geld bezogen haben können.

Besonders viele arme Rentner in Bayern

Der Freistaat steht beim Wohlstand im bundesweiten Vergleich insgesamt an der Spitze, ergaben Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Allerdings ist der Anteil der Rentner, die finanziell abgehängt sind, im Freistaat demnach besonders hoch, haben Zahlen aus 2020 ergeben. Und dieser Anteil hat in den vergangenen Jahren zugenommen.