Bayern lockt Lehrer aus anderen Ländern mit Prämie

Mehr Geld für Beamte in Bayern

Herrmann verwies zugleich darauf, dass es in Bayern für Beamte - und somit auch für verbeamtete Lehrer - mehr Geld gebe als in anderen Bundesländern. So bedeute beispielsweise die Besoldungsstufe A13 im Freistaat "mehr als anderswo": Ledige ohne Kinder erhielten als Anfangsgrundgehalt in Bayern etwa 61.000 Euro im Jahr - fast 9.400 Euro mehr als in Sachsen, 7.500 mehr als in Hessen und 3.700 mehr als in Baden-Württemberg. "Obwohl es die exakt selbe Besoldungsstufe ist."

Hinzu kommt dem CSU-Politiker zufolge die finanzielle Verbesserung durch die Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile, die sich schon im Gesetzgebungsverfahren befinde - und auch verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern in Ballungsräumen zugutekommen werde. So werde beispielsweise eine verheiratete Lehrkraft mit zwei Kindern, die in München lebe, nach dieser Reform 3.700 Euro pro Jahr mehr verdienen, eine ledige Lehrkraft in München ca. 1.900 Euro mehr.

Mehr Studienplätze als Bewerber

Als weiteren Bausteine der bayerischen Lehrkraft-Offensive nannte Herrmann die "Perspektive A13 für Grund- und Mittelschullehrer". Diese starten im Gegensatz zu ihren Kollegen an anderen Schularten derzeit mit A12. Ministerpräsident Söder hatte schon im vergangenen Jahr "A13 für alle" in Aussicht gestellt – allerdings erst für die Zeit nach der Landtagswahl.

Geplant sind zudem Kampagnen für Quereinsteiger und Lehramtsstudierende. Bayern habe aktuell mehr Lehramtsstudienplätze als Bewerber, schilderte der Staatskanzleichef. Einen Numerus clausus für Lehramtsstudenten gebe es nur noch an zwei Universitäten im Freistaat - dort werde diese Zugangsbeschränkung zum Wintersemester 2023/2024 wegfallen.

Scharfe Kritik aus anderen Ländern

Ministerpräsident Söder hatte schon Anfang des Jahres bei der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz 6.000 neue Lehrerstellen bis 2028 versprochen - und angekündigt, kurzfristig vor allem Lehrer aus anderen Ländern abwerben zu wollen.

Dafür gab es zum Teil massive Kritik. "Das ist genau der falsche Weg und widerspricht auch unseren Vereinbarung zwischen den Ländern", beklagte Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien (CDU). Ihr hessischer Amtskollege Alexander Lorz (CDU) sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Das gehört sich nicht und bringt uns nicht weiter." Die baden-württembergische Schulministerin Theresa Schopper, früher bayerische Grünen-Chefin, sagte: Bayern verlasse den fairen Wettbewerb. Und der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) erklärte mit Blick auf Söders Abwerbe-Pläne für Lehrkräfte: "Dieser Kannibalismus löst keine Probleme."

"Bayerische Vorfahrtsmentalität"

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, äußerte sich kritisch. "Ich weiß nicht, ob wir die Probleme in Deutschland lösen, wenn jedes Bundesland versucht, aus anderen ebenfalls gebeutelten Ländern Lehrkräfte abzuziehen." Die die GEW-Landesvorsitzende Martina Borgendale beklagte eine "bayerische Vorfahrtsmentalität". Der Kritik schloss sich auch der Bayerische Elternverband (BEV) an. "Für die Bildung anderer Bundesländer hatten Sie bisher kaum mehr als Geringschätzung übrig", schrieb der BEV-Landesvorsitzende Martin Löwe in einem offenen Brief an Söder. "Angesichts dessen sollten Sie sich schämen, nun, in der Not, im einst naseberümpften bayerischen 'Ausland' nach Lehrkräften zu angeln."

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer hatte Bayerns Vorstoß dagegen verteidigt: Man wolle vor allem Absolventen einstellen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. "Ich empfinde das nicht als unfreundlichen Akt", sagte Kreuzer. Schließlich gingen umgekehrt auch angehende Lehrer nach ihrem Studium in Bayern in andere Bundesländer.

Im Audio: Lehrer abwerben: Wie realistisch sind Söders Pläne?