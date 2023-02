Bayern lockert Test-Regeln: Besuch in Kliniken und Pflegeheimen

Das Kommunalunternehmen (KU) des Landkreises Würzburg betreibt acht Seniorenheime in der Region. Hier ist man erleichtert über die Lockerung und hofft auf mehr Besuch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Besuchszahlen seien in den vergangenen drei Jahren merklich zurückgegangen - unter anderem, so die Vermutung, weil Teststellen nur umständlich zu erreichen waren und der zeitliche Mehraufwand nicht leistbar gewesen wäre. Vor allem außerhalb von Würzburg hätten immer mehr Testationen geschlossen, erklärt KU-Geschäftsführerin Eva von Vietinghoff-Scheel: "Es konnte sein, dass jemand nicht die Möglichkeit hat an einen Test zu kommen und den Angehörigen zu besuchen." Sie sei deshalb froh, dass es jetzt die Möglichkeit gebe, eigenverantwortlich einen Selbsttest zu machen.

Seniorenheim am Hubland: Erleichterung das Mehraufwand endet

Im Seniorenheim am Hubland in Würzburg hatte man bislang Coronatests unter Aufsicht vorgehalten. Dass dieser bürokratische Mehraufwand jetzt endet, darüber ist Annett Reichelt, die die Testungen am Empfang koordiniert hat, sehr erleichtert. Auch für Besucher bedeutet die Lockerung mehr Flexibilität: "Wenn ich das zuhause machen kann, ist der Zeitaufwand viel geringer", sagt etwa eine Besucherin. Dass die Testpflicht nicht ganz abgeschafft wird, finden die Besucherinnen allerdings auch gut. "Ich möchte nicht wieder erleben, dass man gar nicht rein durfte."

Kontakte blühen wahrscheinlich wieder auf

Die Problematik bringt diese Besucherin auf den Punkt: "Ich habe schon Sorge, dass wieder eine Viruslast hereingetragen wird. Andererseits blühen Kontakte wahrscheinlich wieder auf." Bedenken, dass Bewohnerinnen und Bewohner sich schwer infizieren könnten, hat KU-Geschäftsführerin von Vietinghoff keine: Die Bewohnerinnen und Bewohner seien vier mal geimpft und/oder genesen. Denen könne "nichts mehr passieren", die Symptome seien gering, falls sie sich mit Corona infizieren sollten. Angesichts der sinkenden Fallzahlen sei es deshalb nur konsequent, wie in allen anderen Bereichen im Alltag auch, die Testpflicht zu lockern und auf Eigenverantwortung zu setzen.

Juliusspital Seniorenstift: Lockerung wird ab sofort umgesetzt

Im Juliusspital Seniorenstift in Würzburg wird die gelockerte Regelung zur Testpflicht auch ab sofort umgesetzt: "Zum Nachweis eines negativen Antigentests genügt eine Eigenerklärung an der Information. Nachweise von Teststellen sowie eine Durchführung hier vor Ort sind weiterhin möglich", heißt es von dort. Man halte sich an die von Gesundheitsminister Holetschek geforderte Eigenverantwortung.

Leiter des AWO-Seniorenheims in Würzburg hatte Petition gestartet

Auch das Klinikum Main-Spessart lockert die Test-Regelung ab sofort: Besucherinnen und Besucher, unabhängig vom Impfstatus, benötigen einen tagesaktuellen Nachweis über einen negativen Selbsttest. Die Senioreneinrichtungen der AWO im Bezirksverband Unterfranken lockern die Testpflicht auch: Die Richtung sei eine gute, betont Raimund Binder, Leiter des AWO-Seniorenheims Marie-Juchacz-Haus in Würzburg: "Wir begrüßen jede Erleichterung. Wir hoffen, dass das in Berlin ankommt, dass das in keinem Verhältnis mehr steht." Er hatte im Mai 2022 eine Petition gestartet, in der er die Abschaffung der Masken- und Testpflicht forderte. 250 Unterschriften kamen damals zusammen. Im Klinikum Würzburg Mitte wird die neue Regelung ab sofort umgesetzt, teilt das Krankenhaus auf Anfrage von BR24 mit.

Uniklinik Würzburg: Lockerungen zunächst noch in Vorbereitung

Die Uniklinik Würzburg wird die Lockerungen umsetzen. Allerdings nicht ab sofort, weil die Umsetzung zunächst vorbereitet werden müsse. "Wir wollen, dass alle Leute kommen können nach den neuesten Regelungen", erklärt eine Sprecherin auf BR24-Nachfrage. "Aber in so einem großen Haus braucht das eine gewisse Vorbereitungszeit."

Klinik Kitzinger Land: Zutritt nur mit Test einer offiziellen Teststelle

In der Klinik Kitzinger Land soll die Testpflicht für Besucherinnen und Besucher vorerst bleiben wie gehabt. Bislang gebe es noch keine offizielle Bestätigung der Staatsregierung für eine Änderung. Heißt hier gilt weiterhin: Zutritt nur mit Nachweis eines negativen Corona-Antigen-Tests einer offiziellen Teststelle, der nicht älter ist als 24 Stunden.