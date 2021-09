Bayern lockert Quarantäne-Regeln auch für Kitas

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Ähnlich wie für die Schulen werden auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Bayern die Quarantäne-Regeln gelockert. Familienministerin Carolina Trautner (CSU) sagte nach einer Kabinettssitzung in München, auch in Krippen, Kindergräten und Horten müsse im Fall eines Corona-Falls künftig nicht pauschal die ganze Gruppe oder die ganze Einrichtung in Quarantäne. Vielmehr solle "mit Augenmaß" vorgegangen werden.

Großes Ziel sei es, Kindertageseinrichtungen offen zu halten, betonte die CSU-Politikerin. "Das ist wichtig für die Kinder, die andere Kinder brauchen, und natürlich für die Eltern, die sich darauf verlassen müssen, dass sie hier Familie und Beruf unter einen Hut bringen können."

Enge Spielkameraden werden ermittelt

Gibt es in einer Kita einen positiven Corona-Fall, nimmt laut Trautner das zuständige Gesundheitsamt eine Risikobewertung vor - auch unter Berücksichtigung der Lüftungssituation. Zwar sei die Situation in Kitas eine andere als in Schulen, wo Kinder feste Sitznachbarn haben. Aber auch in Kindergärten könnten eventuell feste Spielkameraden ausgemacht werden.

Die Quarantäne von engen Kontaktpersonen könne künftig auch in Kitas nach fünf Tagen mit einem negativen Test vorzeitig beendet werden, kündigte die Ministerin an. Ohne Test dauere sie weiterhin 14 Tage. Vollständig geimpfte Beschäftigte müssen laut Trautner in der Regel nicht in Quarantäne, ungeimpfte dagegen schon.

Weiter nur wenige Corona-Fälle in Kitas

Die oder der Infizierte müsse umgehend in Isolation, in der Einrichtung würden die Maßnahmen dann verschärft, erläuterte Trautner. So würden im Fall eines offenen Konzepts die Kinder dann wieder in festen Gruppen betreut.

Nach wie vor sind nach Angaben der Ministerin die Corona-Zahlen in den Kinderbetreuungseinrichtungen niedrig. Lediglich in 45 der 10.200 bayerischen Kitas seien von Gruppenschließungen betroffen, "nur eine einzige ist vollständig geschlossen".

Testkonzept wird fortgeführt

Um Sicherheit zu gewährleisten, werde das bisherige Testkonzept fortgeführt: Für Beschäftigte würden zentral Antigen-Schnelltests beschafft, damit sie sich zweimal in der Woche testen könnten. Familien erhalten laut Trautner weiterhin Berechtigungsscheine, mit denen sie in der Apotheke Schnelltests für ihre Kinder bekommen.