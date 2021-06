Bayern lockert Maskenpflicht auch für ältere Schüler

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach den Grundschülern dürfen in Bayern ab Donnerstag (1. Juli) auch Schüler an vielen weiterführenden Schulen am Sitzplatz im Klassenzimmer die Schutzmaske ablegen: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 25 soll die Maskenpflicht am Platz für Schüler und Lehrer wegfallen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München sagte. Auf Gängen und Toiletten im Schulgebäude bleibt es grundsätzlich bei der Maskenpflicht.

Mehr Tests und Lüftungsgeräte in Schulen

"Ich glaube, wir können das vertreten", sagte Söder über die Lockerung. Denn gleichzeitig werde empfohlen, die Schülerinnen und Schüler statt bisher zweimal pro Woche dreimal zu testen. Außerdem wolle die Staatsregierung bis zum Start des neuen Schuljahrs möglichst in jedes Klassenzimmer ein mobiles Lüftungsgerät bringen. Der Freistaat übernehme dabei 50 Prozent der Anschaffungskosten, die andere Hälfte müssten die Kommunen übernehmen, erläuterte der Ministerpräsident. Der Ausbau sei eine Gemeinschaftsausgabe.

Die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler hatten in den vergangenen Wochen hart um die Maskenpflicht im Unterricht gerungen. Während die Freien Wähler um Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Kultusminister Michael Piazolo eine Lockerung forderten, mahnte insbesondere Ministerpräsident Söder zur Vorsicht. Erst am Montag betonte er einmal mehr die Bedeutung von Schutzmasken im Kampf gegen Corona.

Weitere "vorsichtige" Lockerungen

Angesichts der weiterhin positiven Entwicklung der Corona-Lage in Bayern öffne Bayern "weiter vorsichtig, aber auch mit Schutzinstrumenten", betonte Söder. Zu Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen statt 500 künftig 1.500 Menschen kommen. Statt 100 dürfen maximal 200 der Besucher auf einem Stehplatz stehen. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 24 Uhr auf 1 Uhr verschoben.

Für die Nacht-Gastronomie gebe es vorläufig keine Perspektive, betonte der Ministerpräsident. Dies könnte sich nach seinen Worten möglicherweise ändern, wenn ein großer Teil der jungen Menschen in Bayern geimpft sei. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erläuterte, dass überregionale Märkte wieder zugelassen werden.

Gutschein für Jahresmitgliedschaft im Sportverein

Um nach den Monaten des Corona-Lockdowns möglichst viele Kinder zu ermutigen, sich mehr zu bewegen, soll der Freistaat im neuen Schuljahr für alle Grundschüler bei Neueintritt in einen Sportverein den Jahresbeitrag übernehmen. Laut Staatskanzlei soll zum ersten Schultag dafür jedes Grundschulkind einen Gutschein in Höhe von 30 Euro bekommen. Für Vorschulkinder und Erstklässler soll es darüber hinaus einen Gutschein über 50 Euro für einen Kurs zum Erwerb des Seepferdchens geben.