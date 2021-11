Bayern stemmt sich gegen die vierte Welle

Mehr als eine Million Menschen in Bayern haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage dem BR. Knapp zwei Drittel (61 Prozent) der bisher durchgeführten Auffrischungsimpfungen entfallen auf über 60-Jährige, rund 39 Prozent auf Jüngere.

Bis einschließlich Mittwoch, 24. November, erhielten nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums 8,3 Prozent der Bayern eine Auffrischungsimpfung. Bei den Über-60-Jährigen liege die Quote deutlich höher: 18,6 Prozent in dieser Altersgruppe wurden bereits geboostert.

Je nach Region gibt es Unterschiede

Diese Zahlen unterscheiden sich leicht nach Regierungsbezirk: In Niederbayern etwa ist die Quote bei den Booster-Impfungen derzeit am höchsten mit 9,6 Prozent, Schwaben ist Schlusslicht mit 7,1 Prozent.

Von den bisher in Bayern verabreichten Auffrischungsimpfungen wurden laut Gesundheitsministerium etwa 47 Prozent durch Impfzentren, mobile Impfteams und Krankenhäuser durchgeführt und etwa 53 Prozent durch Haus-, Fach- und Betriebsärzte.

Zahl der Auffrischungsimpfungen verdreifacht

Nicht immer klappt es gleich mit dem Wunschtermin. Der Andrang Impfwilliger nimmt deutlich zu, viele Impfzentren mussten ihre Kapazitäten erst wieder voll hochfahren. Das zahlt sich aus: In der ersten Novemberwoche wurden knapp 90.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht, die Woche darauf waren es mit mehr als 199.000 bereits mehr als doppelt so viele. In der Woche bis zum 21. November lag die Zahl noch einmal deutlich höher: bei mehr als 346.000 Auffrischungsimpfungen.

Der Sozialverband VdK hatte mit Blick auf die Booster-Impfungen gefordert, zuerst und vorrangig die Risikogruppen aufzufrischen. Die Mehrheit von ihnen sei zuerst geimpft worden, entsprechend lasse ihr Schutz jetzt auch als erstes nach, so VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Viele Landkreise behelfen sich hier mit mobilen Impfteams. Aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach etwa heißt es vom Landratsamt:

"Während sich mancherorts ein Wettlauf gegen die Zeit angebahnt hat, sind im Landkreis Miesbach die Impfauffrischungen in Pflegeeinrichtungen erfreulicherweise längst abgeschlossen. Die letzte Pflegeeinrichtung wurde von mobilen Impfteams im Impfbus bereits vor vier Wochen besucht." Landratsamt Miesbach

Keine Priorisierung bei Booster-Impfungen

Eine Priorisierung werde es bei den Auffrischungsimpfungen nicht geben: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte bekräftigt, dass es in Bayern Corona-Auffrischungsimpfungen für alle Menschen geben soll, deren zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Das ergibt laut Ministerium noch rund 5,7 Millionen Vollständig Geimpfte, die sich bis Jahresende boostern lassen könnten.

Ausreichend Impfstoff ist dafür nach Angaben des Ministeriums vorhanden: Bis Jahresende stehen bundesweit insgesamt noch etwa 50 Millionen mRNA-Impfdosen zur Verfügung, auf Bayern entfallen rund 7,9 Millionen Impfdosen.