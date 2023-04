Bayern klimaneutral bis 2040: Jetzt muss es schnell gehen

Dass Bayern laut Gesetz noch fünf Jahre vor Gesamtdeutschland klimaneutral werden muss, ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das macht der so genannten "Bayernplan 2040" deutlich. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) hat die aufwändige Studie im Auftrag des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) erstellt. Das Besondere daran: Eine interaktive Website bricht die Ergebnisse auf die einzelnen Regionen herunter. So ist für jede Stadt und jeden Landkreis erkennbar, was bis 2040 vor Ort noch zu tun bleibt.

"Hausaufgaben" für jeden einzelnen Landkreis

Im Landkreis Schwandorf zum Beispiel müssten jährlich 3.000 Pkw mit klimaneutralem Antrieb zugelassen werden. Eine Klinkerfabrik muss in den nächsten beiden Jahrzehnten eine Lösung für CO2-Abscheidung finden, wenn sie 2040 klimaneutral arbeiten will. Und in der Stadt München müssen jährlich etwa 2.400 Wohngebäude energetisch saniert werden, um das Klimaziel zu erreichen.

Starker Ausbau von Windkraft und Photovoltaik

Die Strommenge aus Erneuerbaren Energien in Bayern muss stark steigen. Nötig wäre laut der Studie nahezu eine Verdreifachung bis 2040. Die zusätzliche Energie muss aus Windkraft und Photovoltaik kommen. Wasserkraft und Biomasse liefern künftig sogar etwas weniger Strom als heute, prognostiziert der "Bayernplan 2040".