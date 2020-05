Bayern kippt Quarantäne-Regel für Einreisende aus EU-Ländern

Um das Coronavirus einzudämmen, mussten Menschen, die aus dem Ausland nach Bayern einreisten, sich seit Anfang April 2020 in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Diese Regel wurde für bestimmte Länder nun abgeschafft.

Menschen aus der EU sowie anderen Schengenstaaten, also der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen, sowie aus Großbritannien können künftig wieder ohne diese Beschränkung einreisen. Diese neue Regelung trat laut dem bayerischen Gesundheitsministerium bereits zum 16. Mai 2020, also dem vergangenen Samstag, in Kraft.

Regel gilt für andere Staaten weiterhin

Für andere Staaten gilt dagegen weiterhin: Wer einreist, muss sich auf direktem Weg in seine Wohnung oder eine andere Unterkunft begeben und ist verpflichtet sich dort 14 Tage"ständig abzusondern", wie es in der Verordnung heißt.

Zudem gilt weiterhin: Wer beispielsweise über Großbritannien oder auch das hessische Frankfurt am Main aus Staaten wie den USA oder China einreist, muss in Quarantäne, wenn er 72 Stunden vor seiner Einreise nach Bayern noch in diesem Drittstaat war.

Die Regel gilt im Übrigen teilweise auch umgekehrt: Wer etwa aus Deutschland nach Spanien einreist, muss sich dort ebenfalls zwei Wochen in Quarantäne begeben. Zugleich ist das Einreisen aus Deutschland in andere Staaten ohne triftigen Grund derzeit ohnehin kaum möglich.