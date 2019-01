Bayern kämpft mit den Schneemassen

Ein Lawinenabgang in Marktschellenberg im Landkreis ist glimpflich ausgegangen. Die einspurige Alte Berchtesgadener Straße wurde auf einer Breite von 15 Metern und vier Meter hoch verschüttet, Menschen wurden nicht verletzt.

Lawinengefahr besteht weiterhin

Für Wintersportler liegt vielerorts mittlerweile zu viel Schnee. In mehreren Skigebieten ist der Lift-Betrieb deshalb teilweise eingestellt worden. In vielen Regionen in Bayern gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Am Nebelhorn in Oberstdorf sind heute Vormittag vorsorglich mögliche Lawinenhänge gesprengt worden. Das sei ein routinemäßiger Vorgang bei größeren Neuschneemengen, sagte der Verantwortliche für die Skipisten Winfried Hartmann dem BR.

Gefährliche Schneelast auf Dächern

Der Bezirk Oberbayern warnt vor weiteren Schneelasten und ruft Hausbesitzer auf, vorsorglich ihr Dach von Altschnee zu befreien - jetzt oder sobald die Wetterlage es zulässt. Allerdings weist die Regierung auch darauf hin, dass Menschen, die ein Dach räumen, stets gesichert sein müssen. Auch in den nächsten Tagen wird es weiterhin schneien.

In Bad Wörishofen wurde die Eishalle gesperrt. Es wird befürchtet, dass das Dach aufgrund der Schneelast nachgeben könnte. Wegen der aktuell heftigen Winde ist es nicht möglich, eine Hebebühne zu errichten und den Schnee vom Dach zu räumen. Deshalb ist die Halle auch heute noch geschlossen. In Penzberg wurde aus dem gleichen Grund das Wellenbad geschlossen.

Unfälle, Staus, Straßensperrungen

Die A8 war zeitweise in Fahrtrichtung München zwischen Friedberg und Dasing komplett gesperrt. Ein Transporter, der zwei PKW auf einem Anhänger geladen hatte, stand quer über allen drei Fahrspuren. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

In Herrieden im Landkreis Ansbach stießen am Morgen zwei Schulbusse zusammen. Zwölf Kinder wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.

Bei Saaldorf-Surheim im Berchtesgadener Land kam ein Schulbus von der Fahrbahn ab. Fünf Kinder und der Fahrer wurden leicht verletzt.

Auch die B 472 von Miesbach nach Irschenberg war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Behinderungen und Straßensperrungen gibt es auch in den niederbayerischen Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau sowie in Mittelberg im Kleinwalsertal.

Behörden warnen vor Fahrten nach Deggendorf

Große Probleme verursacht der Neuschnee auch in Niederbayern. Im Raum Deggendorf sind etliche Bäume unter der Schneelast umgestürzt und auf Straßen gefallen. Die Hauptzufahrtsstraßen aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau nach Deggendorf seien teilweise nicht zu befahren, teilten Landratsamt und Polizei mit.

Auch für Miesbach gibt das zuständige Landratsamt keine Entwarnung. Bis auf weiteres bleibt es beim Katastrophenfall.

