Bayern kämpft gegen Glyphosat in Privatgärten

Im Zuge der Bemühungen um einen besseren Artenschutz will die bayerische Staatsregierung neben den Landwirten auch die Hobbygärtner in die Verantwortung nehmen. Einen Tag vor der abschließenden Landtagsdebatte über das Gesetzespaket zum Bienen-Volksbegehren, das unter anderem Landwirte zu mehr Einsatz für den Artenschutz verpflichtet, beschloss das Kabinett eine "flankierende" Bundesratsinitiative: Diese soll den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Privatgärten eindämmen.

Demnach soll der Bund aufgefordert werden, "eine Strategie zur Verringerung des Pestizideinsatzes in Haus- und Kleingärten zu entwickeln und hierzu verbindliche gesetzliche Vorgaben zu erlassen", wie die Staatskanzlei mitteilte. Konkret geht der schwarz-orangen Koalition um den Unkrautvernichter Glyphosat.

Staatsregierung: "Ein gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

In einem ersten Schritt soll nach dem Willen der Staatsregierung im Rahmen der vom Bund schon beschlossenen "Glyphosatminderungsstrategie" der Glyphosateinsatz in Haus- und Kleingärten verboten werden. "Der Artenschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", so die Staatskanzlei. Daher sei es für wirksamen Artenschutz entscheidend, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in Privatgärten reduziert werde.

Auch wenn zahlreiche Kommunen Glyphosat bei der Unkrautvernichtung in Parks, Grünanlagen sowie zum Teil auch auf verpachteten und landwirtschaftlich genutzten Flächen verboten haben - viele Landwirte verwenden das Pflanzenschutzmittel nach wie vor. Der Deutsche Bauernverband (DBV) verweist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf, dass Glyphosat zugelassen ist.

In der EU bis 2022 erlaubt

Die EU-Kommission hatte die Zulassung von Glyphosat im November 2017 um fünf Jahre verlängert. Deutschland hatte zugestimmt, obwohl die Bundesregierung uneinig war. Bundesagrarministerin Julia Klöckner erwartet ein Ende des Glyphosat-Einsatzes in der EU ab spätestens 2022. "Es ist nicht davon auszugehen, dass es nach 2022 noch eine Mehrheit für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gibt", sagte die CDU-Politikerin kürzlich dem "Tagesspiegel".

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) begrüßte es heute, dass sich auch Klöckner zum Enddatum 2022 bekenne. "Für die Zeit davor brauchen wir einen überzeugenden Ausstiegspfad mit Einschränkungen bei Flächen und Anwendungen – dafür setze ich mich ein", betonte Schulze.