Bayern kämpft gegen das Schneechaos

Der erneute starke Schneefall seit letzter Nacht macht vielen bayerischen Regionen zu schaffen. Auf den Autobahnen kam es zu kilometerlangen Staus. Viele Straßen und Bahnstrecken in den höher gelegenen Gebieten sind gesperrt. Mehrere Unfälle mit Bussen gingen glimpflich aus.

Erhebliche Behinderungen beim Zugverkehr

Die enormen Mengen an schwerem Neuschnee blockierten Schienen und Weichen. Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fielen auf den Strecken südlich von München einige Verbindungen aus, auch bei der Deutschen Bahn kam es zu Behinderungen. Beim Busverkehr in der Landeshauptstadt sorgte der Schnee am Morgen für Beeinträchtigungen. Fahrgäste mussten mit Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien rechnen, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilte. In Niederbayern fuhr die Waldbahn auf drei der fünf Strecken nicht. Die Bahn wehrt sich derweil gegen Kritik von Privatbahnen an mangelndem Räumeinsatz.

Viele Schulen geschlossen

Heute und Morgen fällt an vielen Orten in Schwaben, Ober- und Niederbayern die Schule aus. Im Landkreis Miesbach gilt nach wie vor der Katastrophenfall – vor allem Schneeverwehungen halten die Räumdienste und Anwohner beim Schneeschaufeln dort auf Trab.

Mit den Schneemassen steigt auch die Gefahr, dass Dächer beschädigt werden oder gar einstürzen. In einigen Orten, wie etwa in Starnberg wurden Sporthallen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hausbesitzer sollen ihre Dächer vom Altschnee befreien - dazu hat die Regierung von Oberbayern heute aufgerufen.

Von der Außenwelt abgeschlossen

Bei Berchtesgaden ist inzwischen auch die Ortschaft Buchenhöhe völlig eingeschneit, 350 Menschen sitzen dort fest. Nur noch schwere Militärfahrzeuge kommen durch. Daher hat die Bundeswehr Versorgungsfahrten übernommen und die Mitarbeiter der Reha-Einrichtung für junge Asthma-Patienten abgeholt.

Bereits seit Samstag ist die Zufahrt in die oberbayerische Gemeinde Jachenau am Walchensee versperrt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Straße bald freigegeben wird. Am Vormittag brachte die Feuerwehr mit einem geländegängigen Transporter Lebensmittel über einen Notweg in das Dorf. Inzwischen soll auch die Notzufahrt in den Ort nicht mehr benutzt werden. Doch mit der Nachschublieferung und einem mittlerweile stationierten Rettungswagen ist die Jachenau auch auf eine komplette Isolation vorbereitet.

Lawinengefahr weiterhin hoch

In Marktschellenberg im Berchtesgadener Land ging gegen Mittag eine Lawine ab. Eine Verbindungsstraße nach Berchtesgaden wurde auf einer Breite von 15 Metern verschüttet. Eingesetzte Lawinenhunde konnten keine Verschütteten finden. In den bayerischen Alpen gilt inzwischen überall die zweihöchste Lawinenwarnstufe. Wintersportler sollten deshalb auch die kommenden Tage besser zuhause bleiben.

Vorerst keine Entspannung in Sicht

Laut Deutschem Wetterdienst ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag.