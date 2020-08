Bayern kämpft erfolgreich gegen Käferplagen

Der Haupttäter ist nicht nur irgendein Käfer, sondern einer der 100 gefährlichsten Schadorganismen weltweit: Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB). Wie man schon am Namen hört, ist das kein einheimischer Käfer, sondern ein asiatischer "Zuagroaster". Seit einigen Jahren findet man ihn leider auch hier in Bayern.

ALB tötet kerngesunde Bäume

Laut Frank Nüßer, der in den vergangenen Jahren bei der Landesanstalt für Landwirtschaft die Arbeitsgruppe ALB-Bekämpfung geleitet hat, ist das gefährliche am Asiatischen Laubholzbockkäfer, dass er kerngesunde Bäume befällt und sie durch einen mehrjährigen Befall zum Absterben bringt.

In die Tunnel, die der ALB ins Holz frisst, könnten sich außerdem Sekundärschädlinge wie Pilze einnisten und den Baum zusätzlich schwächen, so Nüßer. In der Folge könnten einzelne Kronenpartien oder Äste absterben, die dann abbrechen und möglicherweise auch für Menschen eine Gefahr darstellen.

So funktioniert die Holzquarantäne

Letztes Jahr wurde die Landesanstalt für Landwirtschaft von Bürgerinnen und Bürgern auch in Miesbach auf ALB-Befall aufmerksam gemacht. Deswegen hat sie Teile der oberbayerischen Kreisstadt unter eine Holzquarantäne gestellt. Miesbach war damit 2019 die sechste ALB-Quarantänezone in Bayern.

Weil der Käfer so gefährlich ist, ist die Holzquarantäne Pflicht. So schreibt es die EU seit 2015 vor: Mindestens zwei Kilometer um den befallenen Laubbaum herum werden als Quarantänezone abgeriegelt. Die darf kein Laubbaum verlassen, der nicht vorher überprüft worden ist.

Fortschritt bei bayerischen Holzquarantänezonen

2019 gab es in Bayern sechs von diesen Holzquarantänezonen: In Feldkirchen, Neubiberg, Murnau, Miesbach, Kehlheim und Schönebach bei Günzburg. 2020 gibt es nur noch fünf bayerische Quarantänezonen. Denn zu Beginn dieses Jahres konnte das Befallsgebiet Neubiberg aufgelöst werden, erklärt Nüßer. Es habe hier vier Jahre in Folge keinen Befall mehr durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer gegeben.

Weitere Maßnahmen gegen den Käfer

Neben den Holzquarantänezonen gibt es in den entsprechenden Gebieten auch noch andere Maßnahmen gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer. Zum Beispiel genaues Monitoring, ob an den Bäumen irgendwo Befallsmerkmale, wie Löcher oder Sägespäne, zu sehen sind. Außerdem gibt es ALB-Spürhunde, die die Käfer erschnüffeln können. Und Pheromonfallen, bei denen unbefruchtete Weibchen durch Duftstoffe angelockt und eingefangen werden.

Gute Chancen gegen den ALB

Nüßer schätzt die Chancen, den Asiatischen Laubholzbockkäfer komplett aus Bayern zu vertreiben, als relativ gut ein, da das Insekt ein sehr träges Ausbreitungsverhalten habe. Denn weiter als 100 Meter rund um seinen "Geburtsbaum" fliegt er nicht, um seine Eier abzulegen. Also genügt es, die befallenen Bäume zu entfernen, um ihn zu bekämpfen.

ALB ist nicht der einzige asiatische Schädling in Bayern

Auch im Landkreis Rosenheim stehen zahlreiche Schilder mit der Aufschrift: "Quarantänezone" und der Abbildung eines Käfers. Dort wird allerdings nicht der Asiatische Laubholzbockkäfer bekämpft, sondern der Asiatische Moschusbockkäfer, der vor allem Obstbäume befällt.

Aber auch die altbekannten Borkenkäfer setzen den bayerischen Wäldern in diesem Jahr wieder zu: Im Nationalpark Bayerischer Wald mussten wegen Buchdruckerbefall in diesem Jahr schon mehr Holzmeter gefällt werden, als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr – allerdings nur an den Rand- und Entwicklungsgebieten: Im Inneren des Nationalparks wird nicht gefällt, dort gelte der Grundsatz "Natur Natur sein lassen", so die Parkverwaltung.