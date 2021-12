Bayern investiert in Ausrüstung für Lawinenretter

Wenn Menschen unter Lawinen verschüttet sind und gerettet werden müssen, zählt jede Hilfe und jede Minute. Auf zwei Neuzugänge kann die Bergwacht zukünftig zählen; sie sind 70 Kilo schwer und baumeln bei Bedarf an einem langen Seil unter einem Hubschrauber. Die Rede ist von zwei Detektoren, mit denen die Einsatzkräfte schnell eine große Fläche nach Verschütteten absuchen können.

Detektoren finden Verschüttete meterweit unter dem Schnee

Die Detektoren senden bei ihrem Flug über die Unglücksstelle ein Radarsignal aus. Die Radarwellen werden von Metallen reflektiert - und die finden sich, in Form von kleinen Blättchen, schon seit Jahrzehnten in Outdoor- und Bergsportausrüstung. "Wir gehen davon aus, dass wir bei lockerem Schnee bis zu 15 Meter in die Tiefe kommen", erklärte Thomas Lobensteiner, Landesleiter der Bergwacht Bayern, bei einem Pressetermin am Sudelfeld am Mittwoch. "Wenn der Schnee sehr verdichtet ist, sind es ungefähr vier bis fünf Meter." Nur wenn die verschüttete Person direkt auf dem Reflektor liege, sei es mit der Ortung schwierig.

Bayerische Polizei kauft neue Hubschrauber

Zwei dieser Detektoren sind in diesem Winter in Bayern erstmalig im Einsatz, stationiert in Bad Reichenhall und Sonthofen im Allgäu. Der Freistaat hat die Bergwacht bei der Anschaffung unterstützt. Auch die Bayerische Polizei wird ihre Ausrüstung aufstocken: Innenminister Joachim Hermann kündigte am Mittwoch am Sudelfeld an, für 145 Millionen Euro insgesamt acht neue, leistungsstärkere Rettungshubschrauber zu kaufen. Mit ihnen können dann bis zu sechs Personen und damit deutlich mehr Einsatzkräfte, Verletzte oder Gerettete aufgenommen werden als bisher. Die Auslieferung der ersten Hubschrauber ist für Anfang 2023 geplant.