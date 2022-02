Bayern in Sorge: "Heftig, dass wieder Krieg vor der Tür steht"

In Grafenwöhr haben es viele schon geahnt: "Die Stimmung wird kippen!" In der Oberpfälzer Kleinstadt ist ein riesiger Übungsplatz der US-Armee, auch Nato-Kräfte trainieren dort regelmäßig. Viele Deutsche arbeiten für die Armee oder haben Amerikaner als Freunde. Vor einigen Tagen schon wurde dann bekannt: Truppen werden von Grafenwöhr nach Rumänien verlegt – näher an die Ukraine.

"Mir tut es leid für die Soldaten, die jetzt von ihren Familien wegmüssen", sagt ein Passant in Grafenwöhr. Aber: Er fühle sich sicher, eben weil die Truppen in der Stadt sind.

Sorgen in Bayern um die Familie in der Ukraine

Andernorts in Bayern machen sich die Bürger mehr Sorgen, etwa in Schweinfurt in Unterfranken. Dort lebt Olga. Sie ist in der Ostukraine geboren. Am Tag nach Putins Ankündigung, Truppen in die Ostukraine zu schicken, ruft sie bei ihrer Familie in der Nähe der besetzten Gebiete der Ukraine an. "Lasst alles liegen und kommt zu uns, wenn es Krieg gibt", sagt sie ihrer Schwester. Sie hat Angst um ihre Familie, Angst, dass ihr Neffe bald in den Krieg ziehen muss.

Angst vor Konsequenzen für Deutschland

Aber ihre Familie in der Ukraine, die macht sich keine Sorgen. Sie glauben nicht, dass es Krieg gibt. Ihre Mutter, erzählt Olga, schaue russisches Fernsehen, sei auf der Seite Russlands. Pro-russische Ukrainer hätten nach Putins Rede am Montag Feuerwerke gezündet und gefeiert, erzählt BR-Journalistin Mariia Fedorova.

Sie stammt aus der ukrainischen Stadt Donezk, die Russland als eigene Volksrepublik anerkennt und berichtet auch, dass sich die Menschen vor Ort in gewisser Weise an den militärischen Ausnahmezustand seit acht Jahren gewöhnt hätten. Sie reagierten deswegen gefasster als etwa Menschen in Deutschland.

"Es ist geografisch einfach immer noch sehr weit weg", sagt ein Passant in Regensburg. Trotzdem machen sich Menschen in Bayern, auch ohne Verbindungen nach Russland oder in die Ukraine, Sorgen. "Das wird katastrophal", fürchten einige und sorgen sich auch um steigende Energiepreise. Die Entwicklung beschreiben sie als "beklemmend". Und immer wieder weisen Passanten darauf hin: Krieg kennen sie nur aus den Erzählungen ihrer Großeltern. "Heftig zu sehen, dass nach so langer Zeit des Friedens in Europa, wieder Krieg vor der Tür steht."

Russische Sicht: Westen bereitet Krieg vor

Auch Johannes Grotzky, der viele Jahre für die ARD und den BR aus Osteuropa als Korrespondent berichtet hat, hätte nicht mit den derzeitigen militärischen Konsequenzen Russlands gerechnet. Freunde aus Russland schreiben ihm Nachrichten. Sie fragen: Warum wollt Ihr jetzt Krieg gegen Russland führen? Dort herrsche das Bild, dass der Westen einen Krieg vorbereite. Grotzky berichtet, dass viele Russen Verständnis dafür hätten, dass Putin das "russländische Volk" zusammenführen wolle.