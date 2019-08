Bayern in Feierlaune: Viele Volksfeste an diesem Wochende

In Augsburg wird heute der Herbst-Plärrer eröffnet, das größte Volksfest in Schwaben. Um Punkt 18 Uhr wird das erste Fass Bier angestochen, beim Plärrerumzug morgen sind 2.300 Mitwirkende dabei. In Oberstimm bei Ingolstadt startet um 14 Uhr der Barthelmarkt mit einer Festbierprobe, danach marschiert der Festzug.

Pferde im Mittelpunkt in Rottach-Egern und in Bad Kötzting

Beim Barthelmarkt in Oberstimm besuchen bis Montag 200.000 Gäste die Bierzelte und Fahrgeschäfte. Höhepunkte sind das Pferderennen morgen und der Pferdemarkt am Montag in der Früh. Um Pferde geht es auch beim Rosstag in Rottach-Egern. Hier ziehen am Sonntag prächtig geschmückte Pferde historische Wagen durch den Ort, begleitet von Blaskapellen und Trachtengruppen. Ein traditioneller Rosstag findet gleichzeitig auch in Bad Kötzting statt: Dort sind 440 Pferde mit 150 Wagen dabei. Auf denen werden auch alte Handwerksberufe vorgeführt wie Kirmzäuner, Holzschuhmacher oder Sattler.

Herbstdult und Herbstvolksfest

In Regensburg startet am Nachmittag die Herbstdult, in Nürnberg das Herbstvolksfest, in Landshut die Bartlmädult, im mittelfränkischen Bad Windsheim die Platzkirchweih. Volksfeste beginnen auch im niederbayerischen Otzing, in Wendelskirchen, Simbach bei Landau und in Tittling im Bayerischen Wald.

Ballontreffen in Bad Griesbach

In Bad Griesbach findet auf der Kurwiese von heute an das Internationale Ballontreffen statt. Rund 8.000 Besucher wollen die Fessel-Ballone in den Himmel steigen sehen oder selbst einmal mitfahren. In Aschaffenburg verwandelt sich am Wochenende die Innenstadt in eine Festmeile für Bands, Künstler und Kabarettisten. In Würzburg steigt die Zwiebel-Kirchweih in der Semmelstaße als Abschluss der größten und ältesten Fuß-Wallfahrt in ganz Bayern. Die Rückkehr der 450 Pilger wird gefeiert mit Zwiebelkuchen und dem ersten Federweißen der Saison.