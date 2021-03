Bayern impft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Katastrophen spielen in James Daniells Alltag eine bedeutende Rolle. Er forscht und lehrt am Zentrum für Katastrophenmanagement - Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology - am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), einem der größten deutschen Forschungszentren. Zu seinem Job gehört es, weltweit Daten über Katastrophen zu sammeln - möglichst schnell, möglichst viele und möglichst genaue. Diese Daten sind zum Beispiel für Helfer vor Ort wichtig, damit sie wissen, wo die Not am größten ist, wohin Lebensmittel oder medizinischer Hilfe gebracht werden muss, was das Ausmaß der Katastrophe ist.