Bayern im Dunkeln: Wie sinnvoll ist die "Earth Hour"?

Heute Abend um 20:30 Uhr gehen in zahlreichen deutschen Städten für eine Stunde die Lichter aus. In diesem Jahr beteiligen sich 488 Städte in Deutschland an der WWF-Aktion "Earth Hour", darunter knapp 100 in Bayern, etwa Augsburg, Regensburg, Passau, München und Bayreuth. Bekannte Bauwerke werden dann nicht mehr angestrahlt, sondern liegen im Dunkeln, darunter Wahrzeichen wie das Schloss Neuschwanstein, die Münchner Frauenkirche oder der Regensburger Dom. Neben den Kommunen, folgen auch viele Privatpersonen dem Aufruf, das Licht für eine Stunde auszuschalten.

Kaum Energieeinsparung, symbolische Aktion

Dabei geht es weniger um die unmittelbare Einsparung von Energie, denn dank LED-Technologie macht Beleuchtung mittlerweile nur noch etwa drei Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus. Vielmehr will die "Earth Hour", seit 2007 initiiert vom World Wide Fund For Nature (WWF), ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen.

KI-Anwendungen brauchen immer mehr Energie

Der größte Energieverbrauch in Deutschland entfällt laut Umweltbundesamt auf den Verkehrs- und Industriesektor. Eine zunehmend wichtige Rolle spielt der Energieverbrauch durch digitale Technologien. Der Betrieb von Netzen und Rechenzentren in Deutschland verbraucht immer mehr Strom – besonders künstliche Intelligenz (KI) trägt zu einem rasanten Anstieg bei. Bis 2030 könnte der Verbrauch, laut einer McKinsey-Studie, europaweit von aktuell zwei auf fünf Prozent des gesamten Strombedarfs steigen.

Wie man im Alltag Energie sparen kann

Um im Alltag Energie zu sparen, gibt es viele Maßnahmen. Eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit ist es, das Heizverhalten anzupassen. Bereits eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad Celsius kann den Heizenergieverbrauch um bis zu sechs Prozent senken.

Auch der Austausch alter Küchengeräte gegen energieeffiziente Modelle kann den Stromverbrauch erheblich reduzieren. Zudem kann es helfen, Elektrogeräte nicht im Standby-Modus zu belassen, sondern sie vollständig vom Netz zu trennen – beispielsweise mit einer Steckdosenleiste mit Kippschalter.

LED-Leuchtmittel deutlich sparsamer

Beim Lichtverbrauch lässt sich durch den Einsatz von LED-Leuchtmitteln und das Ausschalten ungenutzter Lampen ebenfalls Energie sparen. LED-Energiesparlampen sind drei bis fünfmal sparsamer als alte Glüh- oder auch Halogenlampen. Auch der Wasserverbrauch beeinflusst den Energieverbrauch: Sparduschköpfe und ein bewusster Umgang mit Warmwasser helfen, den Energieaufwand für die Wassererwärmung zu reduzieren.

"Earth Hour" erstmals mit Gesang

Die "Earth Hour" soll in diesem Jahr zum ersten Mal auch akustisch unterstützt werden: mit einem Sing-Event. Am Brandenburger Tor singen Chöre und Bands in der Dunkelheit ab 20.30 Uhr Lieder von Peter Fox bis Coldplay – wer Lust hat, kann auch von zuhause aus mitsingen.