"jetzt red i" live, 20.15 Uhr: Bayern im Corona-Winter

Angesichts der dramatischen Enwicklung der Corona-Lage in Deutschland hat der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, bereits vor "düsteren Weihnachten" gewarnt und die Menschen dazu aufgefordert, Kontakte zu reduzieren.

Die Lage auf den Intensivstationen ist weiter angespannt: Erste Intensivpatienten mussten bereits von der Bundeswehr in andere Bundesländer ausgeflogen werden. Und nun kommt auch noch die Sorge vor der Omikron-Virus-Variante aus Südafrika hinzu.

Maßnahmen in Bayern werden verschärft

Bayern reagiert: Zu Kulturveranstaltungen dürfen inzwischen weit weniger Zuschauer, Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, Clubs und Diskotheken wieder geschlossen. Spiele der Fußball-Bundesliga sollen nach dem Wunsch der Staatsregierung bis Ende des Jahres ohne Zuschauer stattfinden.

Für Ungeimpfte gibt es Kontaktbeschränkungen und in vielen Bereichen gilt die 2G-Regel. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nennt das "einen Lockdown für Ungeimpfte". In besonders stark betroffenen Landkreisen soll das öffentliche Leben außerdem weitgehend runtergefahren werden. Doch reicht das?

Corona-Gipfel soll Klarheit auf Bundesebene bringen

Immer mehr Experten fordern einen harten Lockdown. Am Dienstag sprachen die Ministerpräsidenten der Länder, mit Kanzlerin Angela Merkel und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz in einer Telefonschalte über die aktuelle Lage. Eine allgemeine Impfpflicht ab Februar 2022 wird nun geprüft.

Auch eine Verkürzung der Gültigkeit eines Nachweises über eine vollständige Corona-Schutzimpfung auf sechs Monate wird diskutiert. Endgültige Entscheidungen zur Verschärfung der Corona-Regeln soll es in einer Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag geben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder befürwortet eine Verschärfung der Maßnahmen: "Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht, und zwar so schnell wie möglich." Direkt nach dem Corona-Gipfel verkündete er weitere Einschränkungen in Bayern. So soll under anderem auch für die Außengastronomie die 2G-Regel gelten. Ausweichmöglichkeiten zu den abgesagten Weihnachtsmärkten sollen so vermieden werden. Ähnliches im Einzelhandel. Ausgenommen sind Einkäufe des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel.