Hochschul-Start in Unterfranken unter Corona-Bedingungen

Mit weniger Präsenzunterricht und überwiegend digitalen Lehrveranstaltungen startet das neue Wintersemester an den unterfränkischen Hochschulen. Die rund 3.300 Erstsemester beginnen ihr Studium an den Hochschulen in Unterfranken wegen Corona somit hauptsächlich online. Auf dem Campus der Technischen Hochschule Aschaffenburg werden 912 Studienanfänger begrüßt. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften haben sich in Würzburg 1.532 Erstsemester eingeschrieben, am Standort Schweinfurt sind es 939.

Neue Studiengänge in Aschaffenburg und Schweinfurt

Zum neuen Semester starten an den Hochschulen in Bayern rund 35 neue Studiengänge. Auch in Aschaffenburg und in Schweinfurt gibt es neue Studienfächer. An der Technischen Hochschule Aschaffenburg können Studenten jetzt den bundesweit ersten Bachelorstudiengang "Digitales Immobilienmanagement" belegen. Mit ihm startet auch eine erste Professorin für dieses Studienfach. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt wird am Standort Schweinfurt jetzt auch der Bachelor "Robotik" angeboten.

Maximal 200 Personen in Präsenz-Lehrveranstaltungen

Das Bayerische Wissenschaftsministerium hat klare Regeln für Präsenz-Lehrveranstaltungen aufgestellt. Demnach dürfen maximal 200 Personen eine Vorlesung besuchen. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten müssen die Daten der Teilnehmer jeder Veranstaltung dokumentiert werden. Außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Wo der Mindestabstand im Hochschulgebäude nicht eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

25 Jahre Hochschule Aschaffenburg

Der Studienbetrieb in Aschaffenburg begann vor 25 Jahren, am 5. Oktober 1995. Damals war der Campus noch eine Abteilung der damaligen Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg. Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum hat die Aschaffenburger Hochschule im Corona-Jahr allerdings absagen müssen.