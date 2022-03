30 Jahre Freundschaft: Bayern hilft ukrainischen Partnerstädten

Eichenau: Friedensgebet für Wischgorod

Eichenau bei Fürstenfeldbruck verbindet seit 1992 eine Partnerschaft mit dem ukrainischen Wischgorod. Die Stadt hat etwa 27.000 Einwohner und liegt rund 20 Kilometer nördlich von Kiew inmitten umkämpfter Gebiete. Aktuell sucht man auf der Homepage des Freundeskreises nach Unterkünften für geflohene Menschen aus Wischgorod, es gibt ein Spendenkonto "Wischgorod in Not".

Am vergangenen Sonntag wurde in der evangelischen Kirche in einem Friedensgottesdienst für die befreundete Stadt gebetet. "Hilft es den Menschen in der Ukraine, wenn wir in Eichenau für den Frieden beten?" fragt sich Jutta King vom Partnerschaftsverein unter den Fotos des Gottesdiensts. "Auf jeden Fall hat es gut getan, ein gemeinsames Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine sind." Seit Jahren besuchen sich Jugendgruppen aus beiden Gemeinden, zuletzt waren 2019 Jugendliche in Begleitung eines Deutschlehrers für zwei Wochen in Eichenau zu Gast.

Regensburg: Solidarität mit Odessa

Regensburg und Odessa sind geografisch über das Wasser verbunden, die Donau fließt durch Regensburg und mündet ins Schwarze Meer, wo 100 Kilometer nördlich des Mündungsdeltas Odessa liegt. 2021 wurde das 30-jährige Jubiläum der Beziehungen mit einer für Odessa typischen Ankerstatute am Regensburger Donau-Ufer gefeiert.

Sobald es notwendig sein sollte, wird Regensburg jetzt Kriegsflüchtlinge aufnehmen und Hilfsgüter für die Partnerstadt Odessa zur Verfügung stellen. Das hatte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ihrem ukrainischen Amtskollegen Gennadiy Trukhanov bereits vergangene Woche zugesichert.

Schäftlarn: Ukrainische Busfahrer bringen Familien in Sicherheit

Wolfratshausens Partnerschaft mit dem westukrainischen Brody ist eine der Jüngeren. Seit 2009 besuchen sich Delegationen der beiden Städte. Medienberichten zufolge wurde gleich zu Beginn des russischen Angriffs heftig um einen Militärflughafen nahe der Stadt gekämpft. Auch das oberbayerische Schäftlarn unterhält freundschaftliche Beziehungen in die Westukraine, nach Pidkamin.

Bürgermeister Christian Fürst wandte sich vergangene Woche in einem Brief an die Partnergemeinde. "Die Gemeinde Schäftlarn steht in Solidarität zu seinen Freunden in Pidkamin und bietet Hilfe an, dort wo wir helfen können. Wir bereiten uns für die Aufnahme von Flüchtlingen vor, wenn es Menschen aus Ihrer Gemeinde gibt, die vor dem Krieg und den Russen fliehen." Inzwischen haben laut einem SZ-Bericht zwei Busfahrer, die auf ukrainischer Seite die gegenseitigen Besuche organisieren, ihre Familien in Schäftlarn in Sicherheit gebracht.

Ingolstadt: Partnerschaft zu Moskau auf Eis gelegt

Sehr viel schwieriger steht es derzeit um Städtepartnerschaften mit Russland. Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) kündigte an, die seit 1995 bestehende Partnerschaft Ingolstadts mit dem Moskauer Zentralbezirk bis auf Weiteres einzufrieren. Das bezieht sich auf die offiziellen Kontakte zur politischen Administration, zivilgesellschaftliche Verbindungen und Kontakte bleiben aufrechterhalten.

"Nach dem eklatanten Bruch des Völkerrechts durch die Russische Föderation mit einem scharf zu verurteilenden Angriffskrieg gegen die Ukraine, sehe ich mich als Stadtoberhaupt in der Pflicht, die Partnerschaft mit der Administration des Moskauer Zentralbezirks auf Eis zu legen", so Scharpf. Er habe aber Informationen, dass es unter Kulturschaffenden und im schulischen Bereich eine kritische Haltung gegenüber dem russischen Regime gebe. "Deshalb möchten wir nicht die Menschen in Moskau bestrafen, mit denen wir seit Jahren gute Kontakte pflegen, aber ein deutliches Zeichen gegenüber der Politik in Russland setzen."