Bayern hebt Corona-Katastrophenfall auf

Wegen anhaltender Entspannung der Corona-Lage lässt das bayerische Innenministerium den Katastrophenfall im Freistaat wieder auslaufen. Er werde mit Ablauf des 11. Mai aufgehoben, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München.

Insgesamt habe der Katastrophenfall genau sechs Monate gegolten "zuletzt auch unter Einbeziehung der zusätzlichen Herausforderungen durch die Ukraine-Krise, aber das ist jetzt nicht mehr erforderlich".

Entscheidung mit Signalwirkung

Die Aufhebung des Katastrophenfalls ist in erster Linie ein Verwaltungsakt, hat zugleich aber auch Signalwirkung. Bayern hatte den landesweiten K-Fall im November aufgrund der hohen Zahl von Patienten in den Krankenhäusern festgestellt – zum dritten Mal wegen der Corona-Krise. Zu diesem Zeitpunkt war die Delta-Variante vorherrschend, die Staatsregierung fürchtete Engpässe in den Krankenhäusern und sah einen erhöhten Koordinierungsbedarf bei der Belegung der Intensivbetten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollte den Katastrophenfall damals aber auch als Zeichen verstanden wissen, dass die Lage ernst sei.

Zuvor hatte der Katastrophenfall wegen der Pandemie von Mitte März bis Mitte Juni 2020 sowie von Dezember 2020 bis Anfang Juni 2021 gegolten.

Herrmann: Entlastung für die Behörden

Staatskanzleichef Herrmann erläuterte, die besondere Bedeutung des Katastrophenfalls liege unter anderem darin, "dass sich Behörden untereinander besser koordinieren können". Zudem seien "auf der Ebene der Kreisverwaltungsbehörden bis hinauf zum Innenministerium überall 'Führungsgruppen Katastrophenschutz' eingerichtet" worden. Diese seien zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht mehr notwendig. Da Führungsgruppen mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden seien, sei es richtig, "diese Strukturen jetzt auch wieder zu entlasten".

Auch Corona-Krisenstab wird eingestellt

Darüber hinaus wird laut Herrmann der bayerische Corona-Katastrophenstab eingestellt. Dieser sei unter Einbeziehung aller Ministerien federführend von der Staatskanzlei geleitet worden und habe in den vergangenen beiden Jahren dem wöchentlichen Austausch gedient. Die letzte Sitzung des Stabs habe vergangene Woche stattgefunden. "Dies alles ist gerechtfertigt, weil sich der Trend der Entlastung und Entspannung, was die Entwicklung, die Dynamik des Infektionsgeschehens betrifft, fortsetzt", betonte der CSU-Politiker. Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sinke kontinuierlich.

Holetschek: Auf den Herbst vorbereiten

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erläuterte, sein Haus bereite sich gegenwärtig auf mögliche Corona-Szenarien im Herbst vor. "Sicherlich wird ein großes Thema die Überwachung sein", sagte der Minister. Es gelte zu beobachten, wie sich das Virus weiterentwickle, "welche Mutationen kommen, damit wir auch dann Maßnahmen ergreifen können, wenn es notwendig ist".

Auch Corona-Tests werden Holetschek zufolge im Herbst weiter eine Rolle spielen. Er kündigte zudem an, dass die Impfzentren in diesem Jahr weiter offen bleiben sollen, um für die Eventualitäten des Herbstes gerüstet zu sein". Zugleich forderte der CSU-Politiker vom Bund Klarheit, "wo er jetzt hingehen will, wie das Infektionsschutzgesetz sich irgendwann mal gestaltet".

Krisenstabschef Breuer: Gründlich planen

Auch der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, fordert eine gute Vorbereitung auf ein mögliches Wiederaufflammen der Pandemie nach dem Sommer. "Nach dem akuten Krisenmanagement der letzten Monate ist es jetzt sehr wichtig, in den Herbst zu schauen", sagte er nach Angaben der saarländischen Staatskanzlei bei einem Besuch in Saarbrücken. "Die Vorbereitungen gegen nächste mögliche Corona-Wellen müssen jetzt getroffen werden."

Breuer betonte den Angaben zufolge, Deutschland werde sich "mit weiteren Wellen und Virusvarianten auseinandersetzen müssen, da sind sich die Experten absolut einig". Alle Pandemie-Maßnahmen müssten nun "nachhaltig angegangen und gründlich geplant werden". Dies könne dann einen Vorteil "für die nächste Virussaison" bringen.

(Mit Material von AFP)