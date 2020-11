Bayern hat Hunderttausende Grippe-Impfdosen zurückgehalten

Die bayerische Staatsregierung soll trotz lange bekannter Versorgungsengpässe über eine halbe Million Grippe-Impfstoffdosen zurückgehalten haben. Diese sollen erst in den kommenden Wochen an Ärzte und ihre Patienten gehen. Das berichtet die "Augsburger Allgemeinen".

Reserve soll rund 550.000 Dosen beinhalten

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) bestätigte entsprechende Recherchen der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe). "Es handelt sich unseres Wissens nach um rund 550.000 Dosen der sogenannten Bayern-Reserve, die der Freistaat Bayern erworben hatte", sagte der bayerische KVB-Vorstandschef Wolfgang Krombholz der Zeitung. Die Kassenärztliche Vereinigung habe die Freigabe bereits Ende Oktober gefordert. "Insofern begrüßen wir es, dass dies nun erfolgen soll."

Sprecher: Schrittweise Auslieferung des Impfstoffes üblich

Ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums bestätigte der Zeitung lediglich, dass der Freistaat sich zusätzlichen Impfstoff besorgt habe. Vor der Verteilung seien noch wichtige Fragen zu klären, etwa wie Ärzte im Auftrag des Öffentlichen Gesundheitsdienstes impfen könnten und wie ihnen der Impfstoff unter Wahrung arzneimittelrechtlicher Vorschriften zugestellt werden könne.

"Wir setzen darauf, dass die bestellten Impfstoffe demnächst zur Verfügung stehen werden", sagte der Sprecher des Ministeriums der Augsburger Allgemeinen. Es sei durchaus üblich, dass Impfstoff schrittweise ausgeliefert werde.

Opposition übt harsche Kritik

Scharfe Kritik am Vorgehen des Gesundheitsministeriums kommt dem Bericht zufolge von der bayerischen Landtags-Opposition: "Seit Wochen gibt es Berichte, dass der Grippeimpfstoff knapp wird und viele Ärzte und Apotheken am Markt keinen mehr bekommen", sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann der Zeitung. Sie verwies auf zahlreiche Impfappelle des Gesundheitsministeriums: "Warum sie dann den Impfstoff dafür aber horten und so lange nicht herausrücken, ist unverständlich."

Auch der Kemptener FDP-Abgeordnete Dominik Spitzer, selbst praktizierender Arzt, kritisierte laut dem Bericht die Zurückhaltung des Impfstoffs: "Das ist schon ein Hammer. Wir mussten unsere Patienten drei Wochen lang vertrösten." Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, betonte: "Das ist ein unhaltbarer Zustand. Der Engpass war längst bekannt". Nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" befinden sich die Impf-Dosen seit Sommer im Besitz des Freistaats und wurden bereits im Frühjahr geordert.

Nachfrage nach Grippe-Impfstoff extrem hoch

Der Bayerische Hausärzteverband begrüßte, dass wieder Impfstoff in die Praxen kommen soll: "Besser spät als nie", sagte Bayerns Hausärzte-Präsident Markus Beier der Zeitung. "Wir brauchen den Impfstoff", betonte er. Derzeit sei die Versorgungslage in Bayern bei "praktisch null".

Durch die Corona-Pandemie und die Impfaufrufe der Politik sei die Nachfrage extrem hoch. Eine halbe Million Dosen sei eine ordentliche Menge. "Damit können wir noch Risikopatienten durchimpfen", sagt Beier. Es werde einige logistische Vorlaufzeit brauchen, den Impfstoff in die Praxen zu bringen. "Ich rate Patienten, sich in ihren Praxen zu informieren", sagte Beier.