Bayern hat höchste Wahlbeteiligung in Deutschland

Die Bayern haben bei der Bundestagswahl besonders fleißig gewählt. Mit 79,8 Prozent haben sie die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 gingen 78,1 Prozent der Bayern zur Wahl. Deutschlandweit lag die Wahlbeteiligung mit 76,6 Prozent etwas höher als bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 (76,2).

Nach Bayern folgt Schleswig-Holstein

Die zweithöchste Wahlbeteiligung aller Länder gab es dem Bundeswahlleiter zufolge am Sonntag mit 78,3 in Schleswig-Holstein, die niedrigste mit 67,9 in Sachsen-Anhalt.

Unterfranken ist Bayerns Bezirk mit höchster Wahlbeteiligung

Auf Regierungsbezirkebene führen Unterfranken mit 81,2 und Oberbayern mit 80,9 Prozent. Am seltensten wurde in Niederbayern mit 77,5 und Schwaben mit 78,9 Prozent gewählt.

München Land ist Bayerns Wahlkreis mit höchster Wahlbeteiligung

Auf Wahlkreisebene lag die Wahlbeteiligung laut Landeswahlleiter im Wahlkreis München Land mit 84,8 Prozent am höchsten. Dahinter folgten Starnberg - Landsberg am Lech mit 84,3 und Erding - Ebersberg mit 83,9. Den niedrigsten Wert gab es in Nürnberg Süd mit 73,1 Prozent. Dahinter folgen Augsburg-Stadt mit 73,9 und Traunstein mit 74 Prozent.

In München lag die Wahlbeteiligung mit 80,3 Prozent leicht über dem bayerischen Durchschnitt. In München ist auch der Anteil der Briefwähler besonders hoch, so ein Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats. Sehr viele Briefwählerinnen und –wähler hätten ihre Unterlagen allerdings erst kurz vor 18 Uhr abgegeben.

In Weilheim und Kempten wurden Wahllokale verlegt

In Weilheim und in Kempten mussten einige Wählerinnen und Wähler ein anderes Wahllokal aufsuchen als eigentlich geplant. Im oberbayerischen Weilheim war die Stadthalle, die eigentlich als Wahllokal genutzt werden sollte, wegen Problemen mit der Statik geschlossen worden. Die Abstimmung fand alternativ in der Gaststätte der kleinen Hochlandhalle statt. Im schwäbischen Kempten kam es aufgrund der Umstellung auf ein neues EDV-Programm zur Bundestagswahl zu einer Panne: Rund 500 Wahlberechtigte wurden zum Wählen ins Pfarrheim St. Franziskus geschickt – doch dieses Wahllokal gab es nicht mehr. Die Stadt Kempten bemerkte den Fehler in der Früh um 7.30 Uhr und schickte noch vor Öffnung der Wahllokale Mitarbeiter an das Pfarrheim, um den Wählern die richtige Adresse ihres Wahllokals mitzuteilen. Die Stadt richtete zusammen mit der Feuerwehr außerdem einen Shuttle-Service ein.

Mit dpa-Material