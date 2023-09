Faktenfuchs: Bayern hat 2023 bislang vier Windräder genehmigt

Die Behauptung:

Katharina Schulze, Bündnis90/ Die Grünen: "In NRW, wo schwarz/grün regiert, wurden im ersten Halbjahr 183 neue Windräder genehmigt. In Bayern, wo Sie beide koalieren, ganze vier.“

Richtig oder falsch?

Größtenteils richtig. Die Zahlen, die Schulze für Bayern nennt, stimmen. Für NRW weicht die Zahl leicht ab.

Alle aktuellen #Faktenfuchs-Artikel finden Sie hier.

Die Fakten:

In Bayern wurden tatsächlich 2023 bislang vier Windräder genehmigt, das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur mit Stand Juli und des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, die sich konkret auf das erste Halbjahr 2023 beziehen. "Genehmigt" bedeutet in diesem Fall, dass die Genehmigung erteilt wurde, das Windrad aber noch nicht in Betrieb ist. In NRW waren es im gleichen Zeitraum 203 genehmigte Windräder.

Im ersten Halbjahr 2023: 178 Windkraftanlagen in NRW genehmigt

Schulze spricht vom ersten Halbjahr und 183 genehmigten Windrädern in NRW. Laut einer Pressemitteilung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen wurden im ersten Halbjahr 2023 178 Anlagen genehmigt.