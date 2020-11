Harsche Kritik an Abschiebung einer Äthiopierin aus Nürnberg

Laut Angaben der Flüchtlingsunterstützer von pro Asyl und Bayerischem Flüchtlingsrat befindet sich die betroffene Mimi T. bereits in Abschiebehaft in Eichstätt. Die 32-Jährige habe das ostafrikanische Land Äthiopien 2009 verlassen, nachdem sie dort als Oppositionelle verfolgt, inhaftiert und sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen sei. Anschließend habe sie als Haushaltshilfe in Dubai gearbeitet, wo sie geschlagen und gedemütigt worden sei. Seit acht Jahren lebe Mimi T. nun in Deutschland.

Wegen posttraumatische Belastungsstörung in Behandlung

In Nürnberg sei sie seit längerer Zeit im Psychosozialen Zentrum wegen einer schweren depressiven Episode und des Verdachts auf eine posttraumatische Belastungsstörung in therapeutischer Behandlung. Sie stehe in Deutschland in einer Beziehung zu einem anderen Äthiopier, kirchlich geheiratet hätten sie schon, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Flüchtlingsrates.

Die Organisation übt wegen der bevorstehenden Abschiebung harsche Kritik: "Schon wieder ist es die Ausländerbehörde Nürnberg, die mit brutalen und unbarmherzigen Abschiebeplänen auf sich aufmerksam macht", so Sprecherin Johanna Böhm.

Berichte über Massaker in Äthiopien

Zudem tobe auf der ganzen Welt das Coronavirus und das äthiopische Gesundheitssystem sei mit der Pandemie heillos überfordert. Auch sei das politische System höchst instabil, die Heuschreckenplage stelle das Land darüber hinaus vor massive Versorgungsprobleme. "Jetzt eine alleinstehende, psychisch kranke Frau dorthin abzuschieben, ist eine neue Dimension der Härte und völlig inakzeptabel“, meint Böhm. Die 32-Jährige erfahre derzeit eine "breite Unterstützung", auch von kirchlicher Seite. Über ihre Anwältin wurde ein Folgeantrag auf Asyl gestellt, berichtet Böhm im Gespräch mit dem BR.

Menschenrechtsorganisationen berichten derzeit von Massakern in Äthiopien. Demnach seien bei Konflikten in der umkämpften äthiopischen Region Tigray offenbar zahlreiche Zivilisten getötet worden. Die äthiopische Menschenrechtskommission EHRC berichtet von mindestens 600 Todesopfern. Die Vereinten Nationen mahnen eindringlich, die Zivilbevölkerung zu schützen.