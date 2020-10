Bayern halten sich immer besser an Corona-Regeln

Trotz Demos gegen die Hygieneauflagen und aggressiven Kommentaren in den sozialen Medien kommen die meisten Bayern mit den Corona-Regeln gut klar. Die jüngsten Zahlen des Innenministeriums zeigen: 67.400 Verstöße gegen die Corona-Auflagen sind bayernweit seit Mitte März begangen worden. Das sind nur etwa 3.000 mehr als vor einem Monat. Nur die Verstöße gegen die Maskenpflicht haben sich in den letzten vier Wochen verdoppelt. Die Stadt München hat durch Corona-Bußgelder bisher fast 1,2 Millionen Euro eingenommen.

Alles zur Pandemie im BR24-Corona-Newsticker

Ende September – nach über einem halben Jahr Corona – noch immer mit Abstand ganz oben auf der Liste stehen fast 46.000 Verstöße gegen Ausgangs-Beschränkungen. Diese hohe Zahl stammt nach Auskunft des Innenministeriums allerdings noch aus der Anfangszeit im März, als in Bayern die Menschen ihre Wohnungen nur für Arbeit, Arzt oder Einkaufen verlassen durften. An zweiter Stelle – mit über 16.300 Anzeigen – folgt die Teilnahme an verbotenen Menschenansammlungen, wie zum Beispiel Gruppentreffen in Parks.

Verstöße gegen Maskenpflicht in letzten vier Wochen verdoppelt

Besonders interessant: An dritter Stelle kommen Verstöße gegen die Maskenpflicht. Hier gingen knapp 4.000 Anzeigen bei der Polizei ein. Das sind etwa doppelt so viele wie noch vor einem Monat. Gut 2.100 Veranstaltungen und Demos mussten im letzten halben Jahr verboten werden und mehr als 800 Läden und Firmen vorübergehend dichtmachen, weil sie die Corona-Regeln nicht einhalten konnten. Kaum eine Rolle spielen dagegen die rund 500 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Quarantäneregeln.