30.06.2021, 11:24 Uhr

Gutscheine fürs "Seepferdchen" und den Sportverein

Monatelang konnten Kinder in der Corona-Krise nicht trainieren. Die Konsequenz war oft, dass sie aus Sportvereinen abgemeldet wurden. Mit einem Gutschein vor allem für Grundschüler will die Staatsregierung die Kinder zurück in die Vereine bringen.