Bislang gibt es nicht in allen Bundesländern ein Informationsfreiheitsgesetz (Symbolbild).

Bislang gibt es nicht in allen Bundesländern ein Informationsfreiheitsgesetz (Symbolbild).

15.04.2025, 07:46 Uhr Audiobeitrag

> Grüne für Transparenzgesetz in Bayern - CSU fürchtet Bürokratie

Grüne für Transparenzgesetz in Bayern - CSU fürchtet Bürokratie

Ein Informationsfreiheitsgesetz gibt es in 14 Bundesländern und auf Bundesebene – nicht aber in Bayern. Die Grünen im Landtag haben nun einen Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz in Bayern vorgelegt. Die CSU befürchtet mehr Bürokratie.

Von Peter Kveton