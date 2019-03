Weltfrauentag: Ein Blick in die bayerische Kommunalpolitik

In Westerheim im Unterallgäu hat eine Frau das Sagen. Christa Bail ist seit 2008 hauptamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde.

"Wir haben die Dorferneuerung angepackt, wo es einfach wirklich darum geht, die Dörfer am Leben zu erhalten. Das ist mir - und ich denk auch den Frauen - hauptsächlich wichtig, aber die Männer gehen ganz klasse mit und finden das auch ganz wichtig." Christa Bail, Bürgermeisterin von Westerheim

Meistens gehen die Männer nicht mit, sie geben vor, was gemacht wird. Neun von zehn Rathäusern in Bayern werden von Männern geleitet. Der Frauenanteil liegt etwas niedriger als im Bundesdurchschnitt. An der Spitze der Landkreise ist der Unterschied noch größer: Auf fünf Landrätinnen kommen 66 männliche Kollegen. Ein Frauenanteil von nur sieben Prozent. Bürgermeisterin Christa Bail ist also eine Ausnahme.

"Personenorientierte Diskussionskultur" schreckt Frauen ab

Barbara Thiessen von der Hochschule Landshut forscht zu Frauen in der Kommunalpolitik. Thiessen zufolge schreckt die dortige Diskussionskultur Frauen ab: Diskussionen orientierten sich manchmal weniger an der Sache als an Personen. Gerade Frauen bekämen das zu spüren.

"Frauen haben auch mit mehr Widerständen zu kämpfen, mit mehr Beleidigungen, mit mehr sexistischen Beleidigungen, die Männer so nicht auszuhalten haben." Barbara Thiessen, Hochschule Landshut

Thiessen führt noch einen weiteren Grund an, warum Frauen sich seltener in der Politik engagieren: Sie übernehmen immer noch mehr Verantwortung in der Familie. Das kann auch Bürgermeisterin Christa Bail aus dem Unterallgäu bestätigen. Als ihr Sohn klein war, hätte sie nicht, wie sie sagt, "fast schon rund um die Uhr" als Bürgermeisterin ansprechbar sein wollen.