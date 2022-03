Ukraine-Flüchtlinge: Bayern fordert Konzept vom Bund

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat von der Bundesregierung ein Konzept zur Verteilung von Kriegsflüchtlingen in Deutschland eingefordert. "Ich widerspreche an dieser Stelle der Bundesinnenministerin, dass man den Menschen nicht vorschreiben könne, wo sie hinzugehen haben. Natürlich muss die Bundesregierung die Unterbringung aller Geflüchteten steuern, wenn sie staatliche Unterkünfte in Anspruch nehmen", teilte Herrmann schriftlich mit.

Nähe zu Tschechien und Österreich: Viele Flüchtlinge in Bayern

Die Verteilung solle nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen, so der bayerische Innenminister. Demnach berechnet sich der Anteil eines Landes bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl.

Hermann geht davon aus, dass Bayern seinen bundesweiten Anteil von knapp 16 Prozent ohnehin bereits erfüllt: "Aufgrund der Nähe zu Tschechien und Österreich hat der Freistaat selbst einen erheblichen Erstzugang von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu verzeichnen." Allein seit Freitag wurden in Bayern laut Innenministerium knapp 10.000 Menschen aus der Ukraine registriert.

Auch Verteilung in Europa soll geregelt werden

Auch innerhalb Europas müsse es nun einen Verteilungsschlüssel geben, so Herrmann. "Für ein koordiniertes und effektives Vorgehen ist es jetzt Aufgabe der Bundesregierung, eine geordnete und gerechte Verteilung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge innerhalb Europas zu erreichen", erklärte der Minister laut Mitteilung.

Nur so könne man verhindern, dass einige Staaten oder Regionen überfordert und einseitig belastet würden. Andernfalls könnte der in der Geschichte einmalige europäische Schulterschluss bei der Flüchtlingsverteilung in Gefahr sein.

Söder fordert Geld vom Bund

Die Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland und Europa ist auch Thema beim Treffen des CSU-Vorstands in München. Parteichef Markus Söder forderte vor Beginn des Treffens Geld vom Bund für die Flüchtlingsunterbringung. "Ohne finanzielle Mittel werden die Kommunen und Länder das nicht schaffen", sagte Söder. Söder schlug einen Koordinierungsrat auf Bundesebene unter Beteiligung der Bundesländer vor – ähnlich wie in der Corona-Pandemie.